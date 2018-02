Le sagre a tutta bontà per concludere il mese di febbraio

HAPPYCHEESE - Valli di Fiemme, Fassa e Primiero - La Strada dei formaggi delle Dolomiti fa da cornice a un vero e proprio festival del gusto, alla scoperta dei migliori prodotti caseari di montagna. Fino a sabato 31 marzo tanti appuntamenti con aperitivi, degustazioni, cene e spettacoli alla scoperta della bontà dei prodotti della montagna e dei vini locali, a pochi passi dalle piste da sci. Menu speciali e momenti dedicati ai bambini con HappyCheese for kids. Date e luoghi su www.tastetrentino.it.



GOLOSITALIA – Montichiari (Brescia) - L'enogastronomia italiana di qualità si riunisce nel quartiere fieristico di Montichiari a Brescia, per un evento dedicato sia agli operatori del settore che al grande pubblico, da sabato 24 a martedì 27 febbraio. Sono presenti circa 700 espositori suddivisi in diverse aree tematiche: food, wine, beer, bio-vegan-gluten free, restaurant e un'area business con attrezzature e professional technology del comparto alimentare. Ci sono corsi di degustazione, seminari, corsi di galateo, dimostrazioni, concorsi e, soprattutto, tante cose buone da scoprire. www.golositalia.it.



ART & CIOCC – Savona – Cioccolato a gogò per tutti i golosi sulla Riviera del Ponente ligure da venerdì 23 a domenica 25 febbraio per una nuova tappa del tour dei cioccolatieri italiani. Luogo del rendez-vous è Corso Italia con una trentina di maestri cioccolatieri provenienti da tutti Italia. Negli stand gastronomici si degustano tutte le possibili declinazioni del cioccolato: praline, torte e tartufi, cioccolatini, dragée, cremini, e ancora liquore al cioccolato, cuneesi al rhum, cioccolato di Modica, torrone con cioccolato, cioccolatini al peperoncino e olio extravergine, castagnaccio, strudel e molto altro. La prossima tappa del tour è in Veneto e successivamente a Trento. www.iltourdeicioccolatieri.com.



LIBERAMENTE - Ferrara - Sabato 24 e domenica 25 febbraio i padiglioni del polo fieristico di Ferrara ospitano la tradizionale fiera dedicata a turismo, camper e campeggio, buona enogastronomia e molto altro ancora. La manifestazione è il posto giusto per scoprire le novità per le attività all'aria aperta, lo sport e i prodotti tipici delle nostre regioni. Ci sono aree dedicate al turismo, ai camper e al campeggio, all’hobbistica, all’enogastronomia, all’artigianato, alla casa e al giardinaggio. www.liberamentefiera.it.



NERO NORCIA - Norcia – Il tartufo di Norcia, vero diamante nero, è protagonista di tre fine settimana consecutivi, da venerdì 23 febbraio a domenica 11 marzo. Fanno da corona al prezioso tubero, tante eccellenze del territorio tra cui formaggi, insaccati e salsicce, ottimi vini. La mostra è allestita in due tensostrutture di oltre duemila mq e, oltre ai prodotti locali, offre momenti di riflessione e di confronto sui temi dell'economia della Valnerina. Sono in programma anche eventi, musica dal vivo, cabaret, show cooking, spettacoli per bambini e esibizioni di artisti di strada. La Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato è la più importante rassegna espositiva dell'agro-alimentare in Umbria. Il tartufo nero è candidato per il 2018 a patrimonio immateriale dell’Unesco.. INFO: www.nero-norcia.it.



CIOCCOLATIAMO - Piedimonte Etneo (Catania) – Cioccolato per tutti ai piedi dell’Etna da venerdì 23 a domenica 25 febbraio con la 5a edizione di CioccolaTiAmo: ci sono degustazioni, showcooking,con i migliori pasticceri del settore, laboratori per i più piccini e tante degustazioni guidate. Ingresso libero, dalle ore 10.00 alle ore 22.00 www.facebook.com/cioccolaTiAmofest.