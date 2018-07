Alto Adige, a Lana l'estate è fatta su misura per le famiglie

Ristoranti e alberghi baby friendly, strutture per il tempo libero e tante attività pensate per i più piccoli. È un'estate a portata di famiglia quella che hanno studiato a Lana, in Alto Adige, a pochi chilometri da Merano. Fino al 31 agosto, dal lunedì al sabato, il programma "Estate per bambini" prevede tante avventure ed esperienze indimenticabili: dai corsi di cucina insieme allo chef Christian Pircher del ristorante Kirchsteiger di Foiana al lama-trekking per tutta la famiglia sul fiume Adige fino all’arrampicata. Grandi e piccini potranno divertirsi insieme e, perché no, anche scoprire e/o riscoprire la loro temerarietà.

Le attività - Tra le attività anche Wild River Tubing, una divertente discesa a bordo di una ciambella gonfiabile lungo un piccolo fiume secondario del Passirio, tornei di minigolf nel giardino dell’albergo Tennis, giro in carrozza per famiglie. E ancora: "Trotta, trotta cavallino", pensata per permettere ai bambini di scoprire tutto sul mondo dei cavalli e "Esploratori al labirinto", per acutizzare i sensi e l’ingegno al labirinto del Kränzelhof a Cermes. Tra le proposte anche laboratori creativi per imparare a costruire nuovi e divertenti oggetti. Anche la proposta educativa è molto interessante: esplorare la natura imparando a riconoscere il canto degli uccelli, le orme degli animali e i profumi del bosco, imparare come si svolge la vita in un alveare o visitare l’allevamento di trote nel laghetto del ristorante Krebsbach per imparare tante cose interessanti sui pesci di allevamento.



Gargazzone e Monte San Vigilio - Gargazzone, comune vicino a Lana, vanta anche il primato di essersi dotato per primo nel 2010 di una piscina naturale, pubblica, che rinuncia completamente a un sistema chimico di depurazione delle acque. A Gargazzone è situato anche il più grande parco giochi per bambini dell’Alto Adige, con una superficie di 5mila metri quadrati e un vasto assortimento di giochi e divertimenti. Anche Monte San Vigilio è una meta amata, un luogo ideale per gite in famiglia o in coppia, sia d’estate che d’inverno. Il paese è raggiungibile in circa 8 minuti attraverso la storica funivia, la seconda più antica d’Europa, rimodernata di recente.



Postal - Sempre nei dintorni di Lana è situata Postal, la cui funivia, trovandosi ai piedi del Monte Monzoccolo, consente di salire fino a Verano per raggiungere, dopo una camminata il belvedere “Knottnkino”. Da qui è possibile ammirare lo spettacolo delle montagne del Parco Naturale del Gruppo di Tessa, delle Dolomiti, del Monte Penegal e dei paesi della Val d’Adige. E sempre a Postal c'è il Muchele, un piccolo e delizioso hotel di design gestito con passione da oltre sessant'anni dalla famiglia Ganthaler. Un'oasi di relax perfetta tra un'attività e l'altra...

Clicca qui per scoprire tutte le attività per le famiglie a Lana