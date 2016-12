Alla scoperta della Liguria sconosciuta

06:00 - Nota soprattutto per le sue spiagge, per il suo mare e i suoi paesaggi estivi, la Liguria nasconde un'anima tutta da esplorare: quella montanara, perfetta tanto per chi scia quanto per gli amanti di escursioni e passeggiate invernali davvero uniche. Curiosi di saperne di più?

Sciate e ciaspolate – Tra le tante mete sciistiche, la Liguria non è di certa la prima che viene in mente, eppure neve permettendo, anche qui si può praticare lo sci alpino a Monesi di Triora in provincia di Imperia. Qui si trovano 9 piste per sciatori intermedi e principianti, un'alternativa per chi vuole imparare a sciare senza incappare in piste nere da brividi. Ma la zona è ancora più nota per chi pratica sci di alpinismo o preferisce passeggiare sulla neve con le ciaspole grazie ai numerosi sentieri attorno al Monte Saccarello o attorno al bosco delle Navette.



Liguria inedita – Tra le bellezze naturali meno conosciute di questa regione c'è il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, meta perfetta per chi non intende rinunciare alle escursioni invernali. Qui si possono ammirare la cascata di Arroscia e Mendatica e soprattutto unire le numerose attività ai luoghi di interesse. Oltre alle racchette da neve, i più temerari possono appoggiarsi a strutture specializzate che propongono sport quali trekking equestri, mountain bike, arrampicata e sci per l'inverno. Ma se passeggiare e godere dell'ambiente circostante è il vostro obiettivo qui trovate i reperti preistorici di Rezzo e Realdo, i vecchi fortini di Cima Marta, ponti in pietra e chiese medievali e barocche. I luoghi da visitare sono numerosi. Nel Parco si trovano anche i percorsi della memoria dove entrare in contatto con le testimonianze della seconda Guerra mondiale che tanto caratterizzò la storia e i paesaggi circostanti. Sul sentiero degli Alpini si possono ancora osservare gli antichi pozzetti per il brillamento di esplosivi in caso di ritirata e presenta diversi tratti esposti e ferrate. Potete arrivare tramite l'autostrada A10 Genova Ventimiglia e le Valli di riferimento sono Val Nervia, comuni di Pigna e Rocchetta Nervina, Valle Argentina, comune di Triora e valle Arroscia comuni di Rezzo, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte.



Borghi montani – Andando in direzione Genova, addentratevi nella Val D'Aveto posta a nord del capoluogo per visitare il borgo antico Santo Stefano d'Aveto che sorge su pendii capaci di regalare panorami di grande bellezza e dove è possibile visitare il Castello Doria-Malaspina. Volendo si può anche sciare o andare presso lo snowpark sulle pendici del Monte Bue. Altro centro turistico montano è Rozzoaglio, in direzione Lavagna, in una conca boscosa ai piedi del monte Aiona, questo paese è noto per i suoi insediamenti rurali chiamati “barchi”, ovvero tipici fienili con tetto mobile, ed è anche la sede privilegiata per le escursioni sul Lago delle Lame. Per completare il percorso sui borghi montani della provincia di Genova meno noti, fermatevi anche a Borzonasca con il complesso dell'Abbazia di Borzone del XII secolo e Cogorno con la basilica di San Salvatore dei Fieschi, uno dei monumenti romanico-gotico meglio conservati della regione. Il tutto, naturalmente, si affaccia sul Mar Ligure regalando scenari capaci di unire mari e monti.



Per maggior informazioni: www.turismoinliguria.it

Per sapere il tempo a Genova: www.meteo.it