21-23 luglio: tante sagre tutte da gustare

MERCATO DEI SAPORI – La Thuile (Aosta) - Un weekend alla scoperta dei sapori genuini e dei prodotti tipici della Valle d’Aosta. Da sabato 22 a domenica 23 luglio il centro della bella stazione montana ospita una golosa mostra-mercato di prodotti tipici regionali. Gli stand gastronomici propongono bontà nazionali ed eccellenze a chilometri zero, tra cui olio, vini e distillati, prodotti caseari, salumi, miele, funghi e conserve, pasta, dolci e prodotti da forno tipici. Informazioni: www.lathuile.it .



FESTIVAL DEL BENESSERE SOSTENIBILE – Levico Terme (Trento) - Le vie del centro storico e il Parco delle Terme ospitano, da venerdì 21 a domenica 23 luglio, un evento interamente dedicato al benessere, fisico e mentale. Il tema di questa edizione è "Il benessere inizia nella pancia: il mondo dei bambini e di tutto ciò che gira in tondo". Sono in programma esercizi e attenzioni in gravidanza, alimentazione, cure, educazione e gioco. Oltre 2 km di percorso espositivo e ancora conferenze, laboratori, stage, incontri, laboratori creativi (su prenotazione) e dibattiti. www.visitlevicoterme.it



DEGUSTANAGO - Nago-Torbole (Trento) – Fine settimana conclusivo per i buoni sapori della montagna in connubio con quelli del lago di Garda proposti a DegustaNago. Si possono esplorare il Mercato delle Spezialità, con le piante officinali e aromatiche locali, e le Isole del Gusto, collocate nelle piazze del centro storico di Nago, per scoprire le eccellenze alimentari dei quattro comuni del Monte Baldo: Nago-Torbole, Ala, Avio e Brentonico. Info: www.gardatrentino.it .



NOTTE ROSA ALLE CASCATE - Cascate dell'Acqua Fraggia – Piuro (Sondrio) Valchiavenna – Una serata davvero speciale tra natura, cultura ed enogastronomia. Sabato 22 luglio l’evento "colora" per una notte le splendide cascate e propone sapori e profumi locali, con musica accanto ai grandi salti d’acqua. Non mancano gli artigiani locali e tante band, pronte a creare la colonna sonora di una notte magica. www.valchiavenna.com



GOLOSITÀ DEL MONVISO – Barge (Cuneo) – Il piccolo borgo ai piedi del Monviso ospita da venerdì 21 a martedì 25 luglio una bella rassegna con i migliori prodotti del territorio, insieme a tipicità nazionali e internazionali. Partecipano all'evento anche le Eccellenze Artigiane, ossia le imprese del luogo che si fregiano del marchio di qualità. La manifestazione si svolge tra le ore 9.00 e le 24, con possibilità di effettuare assaggi e degustazioni gratuite o fare acquisti di formaggi, vini, cioccolato, salumi, miele, liquori, paste e dolci. www.comune.barge.cn.it



FESTA DEL TORTELLO - Vigolzone (Piacenza) - Da venerdì 21 a mercoledì 26 luglio le vie del borgo si animano di profumi e di buoni sapori: protagonista è il tradizionale "tortello con la coda", un involtino di pasta ripieno a forma di caramella, “inventato” nel lontano 1351, da gustare insieme a salumi, spiedini, e altre prelibatezze. Gli stand gastronomici offrono specialità piacentine e tanta musica per scatenate serate danzanti (dalle ore 21.00). www.vigolzoneproloco.info .



SAGRA DELLA VONGOLA VERACE - Goro (Ferrara) – Ultimo fine settimana in cui degustare tante ricette a base di vongole e per esplorare la laguna e le sue oasi con piacevoli escursioni in barca nel Delta del Po con partenza dai porti di Goro e Gorino. Fino a domenica 23 luglio la Sacca di Goro festeggia il suo prodotto più conosciuto, ma da scoprire ci sono anche tanti prodotti di eccellenza come cefali, orate, branzini, cozze, ostriche e vongole veraci, che trovano qui un territorio di riproduzione e un habitat ottimale. Info: www.comune.goro.fe.it .



SAGRA DELLA SEPPIA COI PISELLI - Grotte - Loreto (Ancona) - Da venerdì 21 a domenica 23 luglio 2017 a partire dalle ore 19 si aprono gli stand della sagra gastronomica ospitata nel campo sportivo antistante la chiesa di S.M.Goretti. Dopo la cena a base di pesce, si balla al suono della musica dal vivo e ci si diverte con tanti giochi a premi. Per informazioni si veda la pagina Facebook dedicata.



SAGRA DELLA BRACE - Capitone di Sant'Agata De' Goti (Benevento) – Prende il via venerdì 21 luglio e prosegue fino a domenica 23 questa simpatica sagra in cui si assaggiano tante prelibatezze gastronomiche, si partecipa a giochi e animazioni, e ci si scatena in una allegra serata danzante. Alle 19.00 aprono gi stand in cui assaggiare, insieme alla carne alla brace protagonista della festa, tanti piatti della tradizione del Sannio. Info: www.facebook.com/sagresantagatadeigoti