Viaggi da sogno nei castelli delle fiabe

Oggi Wimdu,la più grande piattaforma europea per la ricerca di appartamenti privati in città e altrovededica a queste persone una galleria con nove castelli che sembrano essere proprio usciti da un libro delle favole.



Castello di Ashford – Irlanda - Questo castello medievale irlandese è stato costantemente ampliato nel corso dei secoli. Tra gli ospiti illustri che vi hanno alloggiato possiamo menzionare la Regina Elisabetta, John Lennon, Oscar Wilde, Ronald Reagan, John Wayne e Brad Pitt.



Castello di Bran (Dracula) – Romania - Situato a Bran, al confine tra la Transilvania e la Valacchia, questo castello è comunemente noto come il Castello di Dracula, per quanto la sua storia incontri solo tangenzialmente quella di Vlad III. Probabilmente a fargli guadagnare questo titolo è stata l'atmosfera fiabesca che lo circonda.



Castello di Caerlaverock – Scozia - Questo castello scozzese fu edificato nel XIII Secolo. La peculiarità di quella che ormai è ormai diventata una celebre attrazione turistica della zona è la pianta triangolare, che lo differenzia dalla maggior parte degli edifici del genere.



Castello di Vajdahunyad – Ungheria - Questo castello al contrario di quanto si potrebbe pensare è piuttosto recente. Fu costruito nel 1896 per celebrare i 1000 anni dell'occupazione del territorio da parte degli ungheresi. Come materiale da custruzione furono impiegate pezzi di vecchi edifici, perciò è possibile riscontrare stili architettonici differenti uno accanto all'altro.



Castello di Himeji – Giappone - Anche detto “Castello dell'airone bianco” per il colore candido delle sue mura, quello di Himeji è il castello medievale meglio conservato del Giappone. Questo edificio è anche una perfetta dimostrazione di integrazione tra natura e lavoro artificale dell'uomo grazie all'equilibrio raggiunto dagli architetti che lo hanno progettato nella definizione degli spazi e nell'impiego dei materiali.



Castello di Hohenwerfen – Austria - Questo meraviglioso castello austriaco si trova al di sopra di una vallata circondata dalle Alpi a circa 40 km da Salisburgo. Alla fama per la sua bellezza si aggiunge quella che si è guadagnato facendo da scenografia a film come “Tutti insieme appassionatamente” e “Dove osano le aquile”.



Mont Saint Michel – Francia - In questo caso le presentazioni sono inutili... Famoso in tutto il mondo,Mont Saint Michel rappresenta un caso quasi unico nel suo genere. Nel 2014 è stato inaugurato un nuovo ponte per collegare l'isola alla terraferma che consente alle acque di circondare completamente l'isola durante l'alta marea, proprio come avveniva in origine.



Neuschwanstein Castle – Germania - Potremmo quasi dire che questo è Il Castello per antonomasia. Si tratta di una costruzione relativamente recente; risale infatti al XIX Secolo quando Ludovico II di Bavaria lo commissionò come luogo di ritiro personale. È da questo castello che è stata tratta ispirazione per quello della Bella Addormentata a Disneyland.



Orchha Palazzo – India - Questo imponente Palazzo è il centro del potere dell'omonima città indiana fondata nel XVI Secolo. Una caratteristica dell'area intorno a questa fortezza è il grande numero di antiche tombe abbandonate, che hanno dato ospitalità a svariate specie di vespe ed api.