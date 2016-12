Spiagge delle Seychelles: scegli il tuo paradiso

Ma come scegliere la spiaggia ideale per i propri desideri e le proprie esigenze? SeyVillas tour operator specializzato nella destinazione Seychelles, ha pensato di accompagnare i clienti nella selezione della meta offrendo la possibilità di consultare una guida online completa e dettagliata dedicata esclusivamente alle spiagge dell'arcipelago. Dalle baie ampie e più aperte, alle calette più piccole e intime, dalle spiagge in cui è più facile ammirare la barriera corallina, a quelle in cui il mare è più calmo, da quelle più facili da raggiungere. Ecco alcune delle migliori spiagge selezionate.



Anse Source d'Argent (La Digue) - E' una delle attrazioni principali delle Seychelles ed una delle spiagge più fotografate del pianeta – qui è stato anche girato un famoso spot della Bacardi. La barriera corallina rompe le onde prima che possano arrivare a riva ed è quindi possibile nuotare nelle acque di questa spiaggia in ogni periodo dell'anno. Cosa si può fare: nuotare, fare snorkeling, prendere il sole, scattare foto o bere un succo freschissimo al Fruita Cabana Bar.



Anse Georgette (Praslin) - Una delle più belle spiagge dell'isola di Praslin, situata all'interno della proprietà di un grande resort. Chi non alloggia all'hotel può raggiungerla via mare o con un permesso del resort (basta una telefonata!). Cosa si può fare: nuotare, fare snorkeling, una passeggiata sul monte alle sue spalle per delle meravigliose foto dall'alto



Grand Anse (La Digue) - Una magnifica spiaggia “selvaggia” sull'isola di La Digue, da ammirare prestando la dovuta attenzione. Infatti nel periodo in cui soffia il monsone di sudest (tra maggio e ottobre) le correnti diventano particolarmente forti. Con un paesaggio maestoso e travolgente, incarna alla perfezione il fascino delle Seychelles.Cosa si può fare: semplice, surf sule onde, prendere il sole.



Anse Cocos (La Digue) - Una spiaggia incantevole con sabbia bianchissima e acqua trasparente. Le sue lisce rocce granitiche formano splendide piscine naturali di acqua caldissima, ideali per stare "a mollo" in una incredibile cornice tropicale semideserta. Cosa si può fare: raggiungerla a piedi con un'escursione di 30-40 minuti; nuotare, prendere il sole.



Beau Vallon (Mahé) - Spiaggia lunga svariati chilometri nel nord-ovest di Mahé considerata da molti, sia turisti che autoctoni, la più bella delle Seychelles. L'atmosfera unica, la sabbia fine, le tante attività e la ricca offerta di sport acquatici e sistemazioni la rendono una meta imperdibile dell'isola. Cosa si può fare: nuotare, fare snorkeling, pesca, immersioni, prendere il sole, pranzare e cenare a pochi metri dal mare.