Rio de Janeiro olimpica: cartoline dal Brasile

I Giochi Olimpici prendono il via a Rio de Janeiro: alcuni fortunati hanno potuto cogliere l’occasione per regalarsi una vacanza dall’altra parte del mondo, per fare il tifo per gli atleti del cuore e per ammirare le bellezze di questa città straordinaria e insieme difficile. Noi altri possiamo immaginarci idealmente in loro compagnia e scorrere le immagini della nostra gallery con i paesaggi più suggestivi e celebri di Rio e dei suoi dintorni.