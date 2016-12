Relax a vele spiegate nel Mar dei Caraibi

Ecco alcune occasioni da non perdere per passare una settimana paradisiaca nel Mar dei Caraibi, nel silenzio rotto soltanto dallo sciabordìo delle onde a bordo di magnifiche imbarcazioni a vela, tra panorami favolosi e praticando un'attività fisica e mentale che vi riporterà alla forma ideale. Se durante le feste avete preferito rimanere a casa e non organizzare viaggi o settimane fuori porta, Star Clippers propone per il prossimo gennaio/febbraio 2016 una vera e propria remise en forme a bordo di uno dei velieri della flotta: crociere alternative che combinano l'esperienza della navigazione a vela con un programma speciale di yoga o di fitness.



Una settimana in paradiso - Si tratta di crociere di 7 notti per depurarvi in modo profondo e rimediare agli stravizi delle feste, navigando tra le acque cristalline del Mar dei Caraibi: che sia a bordo del 5 alberi Royal Clipper tra le Isole Windward, o dei 4 alberi Star Flyer e Star Clipper che rispettivamente veleggiano tra Cuba e le Isole del Tesoro: vi attendono lezioni gratuite giornaliere che si svolgeranno sul ponte esterno, sotto metri quadrati di vele volte al vento, all'aria aperta, riscaldati dal sole e come unica distrazione il mare aperto. Star Clippers opera infatti con con tre dei più grandi velieri ancora esistenti al mondo. Gli spazi comuni dei tre clipper prevedono il ponte principale in teak, le piscine, la biblioteca, il Tropical Bar, il piano bar ed una bellissima sala ristorante informale per gustare piatti della cucina internazionale. I due velieri gemelli di 4 alberi, Star Flyer e Star Clipper, possono ospitare fino ad un massimo di 170 passeggeri ciascuno, mentre l'ammiraglia 5 alberi Royal Clipper ospita fino a 227 passeggeri.



Le proposte – Si parte il 24 gennaio 2016: destinazione Cuba e le Isole Cayman a bordo di Star Flyer, in partenza da Cienfuegos con un itinerario che si snoda tra Cayo Largo, Punta Francés, Maria la Gorda, George Town nelle Isole Cayman, Cayo Rico per fare poi ritorno a Cienfuegos. Insegnante di yoga: Inge Schöps. Il 30 gennaio 2016, Star Clipper propone un itinerario con lezioni di yoga veleggiando tra le Isole Leeward che andranno a toccare Nevis, Dominica, Iles des Saintes, Guadalupe, Antigua St. Barts e fare ritorno a Philipsburg. Il 13 febbraio, con la cinque alberi Royal Clipper, si va alle Isole Windward, partendo da Bridgetown alla volta di St. Lucia, Dominica, Antigua, St. Kitts, Iles des Saintes e concludere l'itinerario con una sosta a Martinica, prima di fare ritorno a Bridgetown.