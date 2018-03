Gli incredibili laghi rosa del South Australia

La particolare colorazione delle acque è dovuta ai livelli elevati di salinità dei laghi, combinati con la presenza di alghe salate e batteri rosa noti come halobatteri. Meno acqua è presente nel bacino nel lago, più concentrato è il livello di sale e più luminoso sarà il colore rosa. Dalla Eyre Peninsula all'entroterra, ecco i cinque laghi rosa più noti del South Australia.



Lago MacDonnell, Eyre Peninsula - Nel lago MacDonnell, nella penisola di Eyre, c’è una concentrazione di sale altissima che porta a colori rosa molto intensi. Alla fine della strada che taglia in due il lago si trova la bellissima Cactus Beach: una meraviglia sull’oceano che attrae surfisti da tutto il mondo per l’irruenza delle sue onde. Il lago MacDonnell si trova a quarantacinque minuti di auto da Adelaide.



Lago Bumbunga, Clare Valley - A meno di due ore di auto da Adelaide, le sponde del Lago Bumbunga attirano frequentatori eclettici, dai fotografi occasionali a quelli dei più famosi marchi di moda. Situato a Lochiel, il lago è noto per cambiare colore nel corso dell’anno dal rosa, al bianco, al blu, a seconda della salinità dell'acqua. A nord del lago, la famosa regione vinicola di Clare Valley.



Lago Eyre, Outback South Australia - Il rosa pallido, l’arancione e il giallo del Lago Eyre incarnano l'Outback del South Australia. Il Kati Thanda-Lake Eyre è una gigantesca salina che di tanto in tanto si riempie d'acqua grazie alle piogge estive del nord, creando un'oasi nel deserto che può essere davvero apprezzata se osservata con un volo panoramico. Il lago Eyre si trova a sei ore di macchina da Adelaide (o a un’ora e trenta minuti di volo). I voli panoramici Wrightair partono da Roxby Downs o Coober Pedy.



Lago Albert, Fleurieu Peninsula - Lungo il fiume Murray si trova un paradiso rosa brillante. L'incredibile colore del lago Albert è il risultato di milioni di minuscoli microrganismi che producono beta-carotene, diventando rosa quando prosperano. Il territorio è vicino al Parco Nazionale del Coorong - un lungo e stretto nastro di zone umide saline, dune costiere e spiagge selvagge che si estendono per oltre 150 chilometri dalla penisola di Fleurieu fino alla costa calcarea. Il lago Albert è a un’ora e quaranta minuti di auto da Adelaide.



Lago Hart, Outback South Australia - Di notte è spettacolare come di giorno. Il lago Hart di Woomera è una tappa imperdibile durante il trekking attraverso l'Outback lungo l’Explorers Way. Una volta era uno dei giacimenti di sale d'Australia, al centro di un'industria fiorente negli anni '30. Oggi attira visitatori per il suo isolamento e bellezza naturale e può essere ammirato direttamente dal treno Ghan lungo la Great Southern Rail che si snoda per 2.979 chilometri di ferrovia tra Darwin e Adelaide, da cui il lago dista cinque ore e mezza.



