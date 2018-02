Dieci splendidi laghi da tutto il mondo Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Istockphoto 3 di 10 Istockphoto 4 di 10 Istockphoto 5 di 10 Istockphoto 6 di 10 Istockphoto 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Cartoline da alcuni tra gli specchi d’acqua più grandi e più suggestivi del mondo, tra paesaggi mozzafiato e con qualche spunto curioso. leggi tutto

1 LAGO DI GARDA - ITALIA - Con una superficie di circa 370 chilometri quadrati è il lago italiano più grande per dimensione. Nella sua parte settentrionale è stretto e circondato da alte montagne, quasi come un fiordo norvegese, mentre le sponde meridionali sono più dolci e “morbide”. In ogni caso, il Benaco, così anche viene chiamato il lago di Garda, è sempre bellissimo. 807276608 (torbole)

2 LAGO DEI QUATTRO CANTONI – SVIZZERA – E’ chiamato così perché bagna i cantoni di Uri, Svitto, Untervaldo e Canton Lucerna, ma è conosciuto anche semplicemente come Lago di Lucerna. Lo specchio d’acqua è circondato da alte montagne che si alzano bruscamente dalla costa, in uno scenario maestoso e pittoresco. 670553904



3 MAR CASPIO – E’ così grande da essere considerato un mare, ma in realtà è un bacino endoreico (ovvero privo di emissari) di circa 371 000 km² di superficie. Si trova 20 metri sotto il livello del mare nella cosiddetta “depressione caspica”. Le sue acque sono alimentate dai fiumi Ural e Volga. E’ la più grande massa di acqua chiusa della terra ed è il lago più grande del mondo.

4 LAGO BAIKAL, SIBERIA - Situato nella Siberia meridionale, è stato dichiarato nel 1996 Patrimonio dell'Umanità Unesco. Si è formato a seguito di una frattura della crosta terrestre a seguito di importanti movimenti tettonici. Raggiunge i 1.642 metri di profondità massima, la maggiore al mondo. 682943538



5 LAGO MICHIGAN – USA – Fa parte insieme ai laghi Superiore, Huron, Erie e Ontario, del sistema dei Grandi Laghi americani, una sorta di mare interno tra Stati Uniti e Canada. Insieme, questi cinque laghi costituiscono una delle riserve idriche più grandi del mondo. 665585594

6 LAGO POWELL - ARIZONA – USA - E’ uno specchio d’acqua artificiale, nato dalla costruzione di una diga sul fiume Colorado nel Glen Canyon, al confine tra gli Stati di Arizona e Utah. Le acque cristalline del lago creano un incantevole contrasto con le formazioni rocciose rosa che le circondano. 484428763



7 LAGO DI JIUZHAIGOU - CINA - Il Parco Nazionale della Valle di Jiuzhaigou si trova nel cuore della Cina, in una vallata che ospita un ecosistema straordinario. Oltre al Lago dei Cinque Fiori, celebre per le sue acque trasparentissime, ci sono numerosi laghetti, bacini e incantevoli giochi d'acqua. 477481116

8 LAGO RETBA - SENEGAL – Questo specchio d’acqua, situato nella parte settentrionale della penisola del Senegal a nord est di Dakar, deve la sua particolare e intensa colorazione alla presenza di una alga che rilascia un pigmento rosso. La sfumatura rosa dell’acqua diventa più intensa durante la stagione secca a causa delle elevate temperature e dell’evaporazione che acuiscono anche il già alto livello di salinità. 498760586



9 LAGO ATITLAN – GUATEMALA – E’ considerato uno dei laghi più belli del mondo. Ha origine vulcanica: è ospitato infatti in un’antica caldera e si è formato dopo una gigantesca eruzione verificatasi oltre 80mila anni fa. E' circondato da un grande Parco nazionale e offre scenari paesaggistici molto suggestivi.

10 - LAGO PEHOE - CILE – E’ difficile da raggiungere, a causa della sua posizione geografica e del percorso avventuroso necessario per arrivarci, ma la sua bellezza vale qualche sacrificio. Siamo nel parco nazionale Torres del Paine nel Cile meridionale, non lontano dal confine con l'Argentina. Il lago è circondato da montagne imponenti e le sue sponde sono coperte di lavanda.