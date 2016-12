Gli alberghi che fanno innamorare

La classifica è quella dei vincitori della categoria Hotel più romantici nei Travelers' Choice Hotel Awards 2016 di TripAdvisor, la grande community internazionale di viaggiatori. Nessuna struttura italiana si colloca nella Top10 mondiale, mentre due strutture di casa nostra entrano nella classifica europea: sono la già citata Maison La Minervetta di Sorrento, al quarto posto in Europa, e l'hotel La Minerva di Capri, in sesta posizione. Al terzo posto nella classifica italiana l'Aia Mattonata Relais di Siena.



Tra i luoghi più romantici del mondo si trovano molte destinazioni esotiche, come i Caraibi, le Maldive, le Isole Figi e la Thailandia, ma anche la Grecia con due strutture nella Top10 mondiale. In Europa, si piazzano bene anche l'Italia e il Regno Unito, in Italia una destinazione romantica per eccellenza è Venezia, con ben tre degli hotel considerati più romantici: Hotel Moresco (4°), Corte Di Gabriela (6°) e Ca' Maria Adele (7°). Completano la Top 10 del Belpaese l'Hotel Villa Ducale a Taormina (5°), Sextantio Le Grotte della Civita a Matera (8°), Nun Assisi Relais & Spa Museum ad Assisi (9°) e Miramonti Boutique Hotel ad Avelengo, Bolzano (10°).



“In base a un recente sondaggio tre viaggiatori italiani su cinque hanno viaggiato in compagnia del partner durante il loro ultimo viaggio” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l'Italia. “La classifica degli hotel più romantici vincitori dei Traveler's Choice Hotel 2016, può quindi aiutare tutti questi viaggiatori in cerca di una fuga romantica a trovare e prenotare la struttura ideale per festeggiare San Valentino o semplicemente per una vacanza… all'insegna dell'amore!".



La classifica è stilata in base in base alle recensioni e opinioni di viaggiatori di tutto il mondo, utilizzando un algoritmo che prende in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni raccolte in un periodo di 12 mesi, con un peso maggiore attribuito alle recensioni contrassegnate come relative a soggiorni di coppia.



TOP 10 MONDO

1. Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Palm - Eagle Beach, Caraibi

2. The Old Rectory Hotel, Martinhoe, Regno Unito

3. Spicers Vineyards Estate, Pokolbin, Australia

4. Anastasis Apartments, Imerovigli, Grecia

5. Komandoo Maldives Island Resort, Komandoo, Maldive

6. Lindos Blu, Lindos, Grecia

7. Coco Plum Island Resort, Coco Plum Cay, Belize

8. Baros Maldives, Baros Island, Maldive

9. The Place Luxury Boutique Villas, Ko Tao, Tailandia

10. Tokoriki Island Resort, Tokoriki Island, Isole Figi



TOP 10 EUROPA

1. The Old Rectory Hotel, Martinhoe, Regno Unito

2. Anastasis Apartments, Imerovigli, Grecia

3. Lindos Blu, Lindos, Grecia

4. Maison La Minervetta, Sorrento, Italia

5. Edgar House, Chester, Regno Unito

6. La Minerva, Capri, Italia

7. Barut Andiz Sensimar, Side, Turchia

8. Hotel Residence Agnes, Praga, Repubblica Ceca

9. Main Street Hotel, Ypres, Belgio

10. Posada Terra Santa, Palma de Mallorca, Spagna



TOP 10 ITALIA

1. Maison La Minervetta, Sorrento

2. La Minerva, Capri

3. Aia Mattonata Relais, Siena

4. Hotel Moresco, Venezia

5. Hotel Villa Ducale, Taormina

6. Corte Di Gabriela, Venezia

7. Ca' Maria Adele, Venezia

8. Sextantio Le Grotte della Civita, Matera

9. Nun Assisi Relais & Spa Museum, Assisi

10. Miramonti Boutique Hotel, Avelengo, Bolzano