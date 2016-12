Vertigini: gli hotel con vista mozzafiato

Le ardite torri milanesi - Come l'Hotel Four Seasons a Mumbai, dove al città è ai vostri piedi per 360 gradi, offrendo una visione realmente incredibile. Oppure il più classico e proprio per questo elegantissimo e trendy Gran Melià a Roma dalla cui terrazza si possono ammirare duemila anni di storia. O per chi vuole aggiornarsi sui nuovi centri direzionali milanesi, le loro ardite torri ecco l'Hotel Palazzo Parigi nel capoluogo lombardo. Anche Istanbul e Londra sono della partita come potete vedere dalla foto e Hong Kong non si fa battere da nessuno in quanto a lusso e scenografia.



La magia di Venezia - C' è qualcosa di magico invece nel panorama che si gode dalla cima dell'Hilton Molino Stucky di Venezia, l'hotel più glamour della città lagunare che domina l'Isola della Giudecca che va alla pari come confort paesaggistico con lo spettacolare pinnacolo del Lebua State Tower di Bangkok. E infine, per chi ama fare il bagno ad altezze vertiginose ecco l'Heure Bleue Palais Hotel a Essaouir in Marocco e il Marina Bay Sands di Singapore.Ma ci sono anche il Grand Hotel Central di Barcellona e, per godersi la skyline più famosa del mondo il Kimpton Hotel a new York. Mentre il Rosewood San Miguel di Gauanjuto in Messico non ha nulla da invidiare a Palazzo Manfredi Relais di Roma, con veduta nientemeno che sul Colosseo.