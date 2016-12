Dodici maestosi ghiacciai da tutto il mondo

Ghiacciai: le meraviglie del gelo 1 di 12 Istockphoto Istockphoto Ghiacciai: le meraviglie del gelo La Mer de Glace - Versante francese del Monte Bianco 2 di 12 Istockphoto Istockphoto Ghiacciai: le meraviglie del gelo Ghiacciaio dell'Aletsch, Svizzera 3 di 12 Istockphoto Istockphoto Ghiacciai: le meraviglie del gelo Ghiacciaio Pasterze - Austria 4 di 12 Istockphoto Istockphoto Ghiacciai: le meraviglie del gelo Ghiacciaio Jostedalsbreen - Norvegia 5 di 12 Istockphoto Istockphoto Ghiacciai: le meraviglie del gelo Ghiacciaio Vatnajökull – Islanda 6 di 12 Istockphoto Istockphoto Ghiacciai: le meraviglie del gelo Ghiacciaio Eqi – Groenlandia 7 di 12 Istockphoto Istockphoto Ghiacciai: le meraviglie del gelo Ghiacciaio Margerie - Alaska 8 di 12 Istockphoto Istockphoto Ghiacciai: le meraviglie del gelo Ghiacciaio Saskatchewan - Canada 9 di 12 Istockphoto Istockphoto Ghiacciai: le meraviglie del gelo Ghiacciaio Fox – Nuova Zelanda 10 di 12 Istockphoto Istockphoto Ghiacciai: le meraviglie del gelo Ghiacciao Grey – Cile 11 di 12 Istockphoto Istockphoto Ghiacciai: le meraviglie del gelo Ghiacciaio Francisco Moreno – Argentina 12 di 12 Istockphoto Istockphoto Ghiacciai: le meraviglie del gelo Antartide - La calotta glaciale leggi dopo slideshow ingrandisci

LA MER DE GLACE - MONTE BIANCO – FRANCIA - In francese significa “mare di ghiaccio”: è situato sul versante settentrionale del massiccio del Monte Bianco, in territorio francese. Misura 12 chilometri di lunghezza e ha uno spessore è di circa 400 metri. E' una grande attrazione turistica, facile da raggiungere grazie a moderni impianti di risalita.



GHIACCIAIO DELL'ALETSCH, SVIZZERA - Con i suoi oltre 120 chilometri quadrati di superficie, è il più grande e imponente ghiacciaio alpino. E’ molto frequentato da studiosi e appassionati di speleologia glaciale, ma soprattutto da alpinisti e scialpinisti per la sua bellezza spettacolare, perché è facilmente accessibile e in ottima posizione per escursioni ad ampio raggio.



GHIACCIAIO PASTERZE - AUSTRIA – E' situato nel parco naturale degli Alti Tauri, ai piedi del Grossglockner, la montagna più alta del massiccio Gruppo del Glockner. Con i suoi circa 8 chilometri di lunghezza è il ghiaccio più esteso dell'Austria e delle Alpi Orientali. Fu visitato anche dall'imperatrice Sissi insieme al marito, l'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria, nel settembre del 1856. Il ghiacciaio si sta progressivamente ritirando: il fenomeno è monitorato via satellite ed è usato in molti modelli per stimare la perdita dei ghiacciai di montagna di tutto il mondo.



GHIACCIAIO JOSTEDALSBREEN - NORVEGIA - Situato nella parte occidentale del Paese, con i suoi 60 chilometri di lunghezza, 600 metri di spessore e 487 chilometri quadrati di superficie, costituisce ciò che resta dell'immenso ghiacciaio che circa 10.000 anni fa copriva l'intera Scandinavia.



GHIACCIAIO VATNAJÖKULL – ISLANDA - Il Vatnajökull è una calotta di ghiaccio situata nell'Islanda sudorientale: con i suoi 8.100 chilometri quadrati è la più grande d'Europa per volume e la seconda per estensione, dopo l'Austfonna, nell'arcipelago delle Svalbard in Norvegia. Il paesaggio è simile quello di un altopiano ondulato: sotto la coltre di ghiaccio si trovano diversi vulcani attivi, le cui eruzioni hanno formato grandi laghi glaciali.



GHIACCIAIO EQI – GROENLANDIA - Raggiunge un'altezza di circa 100 metri per 5 chilometri di lunghezza; si trova a circa 100 km a nord della città di Ilulissat in Groenlandia. E' chiamato il "calving glacier" (in italiano si potrebbe dire: "ghiacciaio che si sfalda") a causa dei blocchi di ghiaccio che si staccano dal suo nucleo centrale molto più spesso rispetto ad altri ghiacciai.



GHIACCIAIO MARGERIE - ALASKA - E' lungo 34 chilometri ed è situato nel Glacier Bay National Park and Preserve. Nel 1986 è diventato Riserva della Biosfera UNESCO e nel 1992 Patrimonio dell'umanità. Ha l'aspetto di un fiordo profondo e allungato: è un'importante attrazione turistica, ma si può raggiungere solo in barca e in aereo, dato che nel Parco non esistono strade.



GHIACCIAIO SASKATCHEWAN - CANADA - Celebre per i suoi laghetti glaciali dalla colorazione verde-blu, si trova nel Parco Nazionale di Banff, Alberta a circa 120 km a nord-ovest della città di Banff.



GHIACCIAI FOX E FRANZ JOSEF – NUOVA ZELANDA - Il ghiacciaio Franz Josef con i suoi 12 chilometri di lunghezza, è situato nel Westland National Park sulla costa Ovest dell'Isola del Sud. Insieme al ghiacciaio Fox, 20 chilometri più a sud, è l'unico che scende dalle montagne fino a meno di 300 metri sul livello del mare, in mezzo alla vegetazione della foresta pluviale temperata.



GHIACCIAO GREY – CILE - Si trova nella Patagonia meridionale, appena ad ovest della Cordigliera del Paine. Si estende verso sud verso il lago omonimo nel Parco nazionale Torres del Paine e fa parte del Campo de Hielo Sur (in italiano "Campo di ghiaccio sud") della Patagonia.



GHIACCIAIO FRANCISCO MORENO – ARGENTINA - E' situato nel Parco nazionale Los Glaciares, nella parte sud-occidentale della provincia di Santa Cruz, in Argentina. Il ghiacciaio, situato a 78 chilometri dalla località turistica El Calafate, deve il suo nome all'esploratore Francisco Moreno, un pioniere che studiò la regione nel XIX secolo. È una delle più importanti attrazioni turistiche della Patagonia argentina.



GHIACCIAI DELL’ANTARTIDE - L'Antartide comprende le terre e i mari che circondano il Polo Sud ed è il continente più meridionale della Terra. E' la zona più fredda del pianeta e dal punto di vista climatico è considerato un deserto, con precipitazioni (in questo caso nevose) di appena 200 mm all'anno lungo la costa, e meno ancora nelle regioni interne. Le temperature oscillano tra −25 e i −50 gradi centigradi: la temperatura più bassa mai registrata è stata -93,2° dalla NASA nel 2010.