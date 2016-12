Deserti: lo spettacolo di dune e sabbia

I deserti più belli del mondo 1 di 10 Istockphoto Istockphoto I deserti più belli del mondo Il Sahara 2 di 10 Istockphoto Istockphoto I deserti più belli del mondo Il deserto del Kalahari, nell'Africa Meridionale 3 di 10 Istockphoto Istockphoto I deserti più belli del mondo Il Namib e le sue dune perfette 4 di 10 Istockphoto Istockphoto I deserti più belli del mondo Deserto del Negev – Israele 5 di 10 Istockphoto Istockphoto I deserti più belli del mondo Giordania, il deserto del Wadi Rum 6 di 10 Istockphoto Istockphoto I deserti più belli del mondo In giro in cammello nel deserto del Gobi 7 di 10 Istockphoto Istockphoto I deserti più belli del mondo La Valle della Morte in California 8 di 10 Istockphoto Istockphoto I deserti più belli del mondo Le atmosfere western del deserto di Sonora 9 di 10 Istockphoto Istockphoto I deserti più belli del mondo La distesa di sale di Salar de Uyuni in Bolivia 10 di 10 Istockphoto Istockphoto I deserti più belli del mondo Il deserto di Atacama leggi dopo slideshow ingrandisci

SAHARA – AFRICA Il più vasto deserto caldo della Terra e probabilmente il più celebre in assoluto, tanto che in arabo il suo nome significa semplicemente “deserto”. La sua superficie raggiunge i 9 milioni di chilometri quadrati. Si estende dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso per una lunghezza di circa 5 000 chilometri, con l'unica interruzione della Valle del Nilo. Le sue polveri, trasportate dal vento di scirocco, arrivano spesso in Europa, a volte anche fino ai Paesi più settentrionali, e sono alla base delle cosiddette "piogge rosse".



KALAHARI – AFRICA - Con i suoi 520.000 chilometri quadrati è il secondo deserto dell’Africa e il quarto del mondo per estensione. Il suo nome significa “La grande sete” ed è uno dei luoghi più aridi del pianeta. Si trova nell’Africa Meridionale tra Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, ed è parte di un immenso altopiano ad una altezza media di 900 metri.



NAMIB – AFRICA - E’ un'area desertica della Namibia, con un breve tratto in Angola e nella Repubblica Sudafricana. Si è formato circa 80 milioni di anni fa ed è considerato uno dei deserti più antichi del mondo. Ha un grandissimo interesse naturalistico perché, nonostante le condizioni climatiche proibitive, ospita una fauna e una flora con specie che sono riuscite ad adattarsi all'ambiente. Il territorio del Namib è in gran parte incluso in aree naturali protette, tra cui il Namib-Naukluft National Park, il più esteso dell'Africa.



DESERTO DEL NEGEV – ISRAELE - Si trova nella parte meridionale dello stato d'Israele e anticamente fu sede delle miniere di rame di Timna, risalenti al periodo del Regno di Israele. L'attenta politica di sfruttamento delle acque ha reso possibile la creazione di alcuni insediamenti agricoli. All'estremità meridionale della regione, al confine con il Mar Rosso, si trova la città portuale di Eilat.



WADI RUM – GIORDANIA - Questa regione, conosciuta anche con il nome di Valle della Luna, si estende in una valle che scava la roccia nella parte meridionale della Giordania. Abitata fin da tempi antichissimi, la valle ospita Petra, uno dei siti turistici più conosciuti al mondo. Il deserto offre alcuni tra i panorami più strabilianti del pianeta per i suoi colori che vanno dal giallo al bianco, al rosso ed al marrone, e per le sue impressionanti rocce. L'area è stata più volte utilizzata come set cinematografico per numerose pellicole tra cui "Lawrence d'Arabia", "Pianeta Rosso" e "Sopravvissuto - The Martian".



DESERTO DEL GOBI – ASIA – E’ un deserto stepposo che si estende dalla Cina settentrionale alla Mongolia meridionale; si sviluppa in regioni geografiche ed ecologiche distinte, con differenti caratteristiche climatiche e topografiche. Il clima è in genere continentale anche piuttosto freddo, dato che è situato a nord e su un altopiano che raggiunge i 1 500 metri di altitudine. Può addirittura capitare di trovarvi la brina e perfino la neve.



VALLE DELLA MORTE - CALIFORNIA – USA – Già il nome la dice lunga su quanto sia impervio e inospitale questo luogo, ostile a qualunque forma di vita. E’ una depressione dalle temperature infuocate che ospita il punto più basso del continente nord-americano. nella quale però riescono a sopravvivere alcune specie animali che si sono adattate all’ambiente. Durante i mesi invernali, in occasione delle brevi ma intense piogge, vi si può osservare il raro fenomeno del deserto fiorito.



DESERTO Di SONORA - AMERICA SETTENTRIONALE - Situato tra Stati Uniti e Messico è celebre soprattutto per le sue atmosfere: ha infatti tutte le caratteristiche degli scenari del Far West rese celebri dai film western, con tanto di cactus, rettili e coyote.



SALAR DE UYUNI – BOLIVIA - Questo immenso deserto di sale, situato nell'altopiano andino della Bolivia a 3.650 metri di quota, con i suoi 10.582 chilometri quadrati di estensione, è la più grande distesa salata del globo. Si calcola che contenga 10 miliardi di tonnellate di sale ed è composto da circa 11 strati, con uno spessore che oscilla tra i 2 e 10 metri. In un remoto passato faceva parte di un gigantesco lago poi prosciugato; oggi contiene un terzo delle riserve mondiali di litio, con importanti quantità di potassio, boro e magnesio.



DESERTO DI ATACAMA - AMERICA MERIDIONALE - Si trova nel Cile settentrionale, tra la catena andina (Puna de Atacama) e la cordigliera della Costa presso il Pacifico. E’ la zona più asciutta al mondo, con una piovosità media di 0,08 mm annui di precipitazioni. Ad esempio, prima del 1971 la pioggia non era mai caduta nei precedenti 400 anni. E' una terra virtualmente sterile perché le montagne fanno scudo all'umidità da entrambi i lati, dalle montagne delle Ande e da quelle litoranee.