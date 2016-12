Cascate da incanto: dove l’acqua diventa spettacolare

CASCATE DEL NIAGARA – AMERICA SETTENTRIONALE – Sono le cascate per antonomasia, le più grandi e famose del mondo. Situate nel nord-est dell'America, tra gli USA e il Canada, la loro spettacolarità non viene tanto dall' altezza (solo 52 m di salto), ma dal loro vasto fronte d'acqua e all'imponente portata. Sono, tra l’altro, la splendida e inquietante cornice del celebre film “Niagara”, interpretato tra gli altri da Marilyn Monroe.



CASCATE DELL´IGUAZÙ – AMERICA MERIDIONALE - Si trovano al confine tra la provincia argentina di Misiones e lo Stato brasiliano del Paraná, e sono composte da un sistema di ben 275 cascate, con altezze fino a 70 metri, I salti d’acqua cadono in una gola a forma di U chiamata Garganta del Diablo (“Gola del diavolo”) che segna il confine tra Brasile ed Argentina.



CASCATE VITTORIA – ZAMBIA – La potenza e la spettacolarità dell’acqua in caduta libera è il punto di forza delle cascate Vittoria, Si trovano lungo il corso del fiume Zambesi, nel punto in cui segna il confine tra lo Zambia e lo Zimbabwe. Il fronte delle cascate è ampio oltre un chilometro e mezzo, mentre l'altezza media è di 128 metri.



CASCATE FITZROY – AUSTRALIA – Si trovano all’interno del Morton National Park, nelle Southern Highlands, in Australia, a circa 170 chilometri a sud ovest di Sydney. Le cascate hanno un salto a strapiombo di oltre 80 metri e prendono il loro nome dall'ufficiale britannico Sir Charles Fitzroy, il Governatore del New South Wales, che visitò la zona nel 1850.



SALTO ANGEL - VENEZUELA - E' la cascata più alta del mondo, con ben 979 metri di salto e un tratto di caduta dell'acqua di 807 metri senza interruzioni. Si trova lungo il corso del torrente Carrao e precipita dall'altopiano della montagna Auyantepui, nel cuore della Foresta Amazzonica, in Venezuela. Il suo nome viene dal pilota statunitense Jimmy Angel, suo scopritore.



SALTO KUKENAN - VENEZUELA - Questa grandiosa cascata raggiunge la lunghezza di circa 670 metri in un unico salto. La misurazione dell’altezza è oggetto di notevoli discrepanze: in alcuni casi si prende in considerazione solo la sua parte superiore, lasciandone fuori la base. In ogni caso si tratta di un salto di grandissimo fascino.



CASCATA DI NACHI – GIAPPONE - Si trova nelle penisola di Kii, a circa 250 km ad est di Osaka, in un luogo montuoso ed isolato. E' la cascata più alta del Giappone (133 metri di altezza e 13 di larghezza), ma la sua bellezza non sta tanto nella dimensione, quanto nel magico scenario in cui è immersa. Questi luoghi sono considerati sacri sin dai tempi più antichi: a poca diostanza dalla cascata è stato edificato il santuario di Kumano Nachi Taisha e tutto il sito è sito UNESCO.



CASCATE DEI LAGHI DI PLITVICE – CROAZIA - Si trovano all'interno del Parco nazionale dei laghi di Plitvice, un complesso di 33.000 ettari che comprende una successione di 16 laghi collegati fra loro da cascate di varia dimensione. La più grande è alta una settantina di metri, ma quello che rende unico il paesaggio è l'insieme naturale, di una bellezza fatata.



CASCATA DETTIFOSS – ISLANDA – Si trova in Islanda ed è la maggiore cascata d’Europa. Trae origine da un violento terremoto che seguì un’eruzione vulcanica, la quale deviò il corso del fiume Jökulsá á Fjöllum verso una profonda gola nella pianura basaltica. Il suo nome significa “Acqua che Rovina”, con chiaro riferimento alle sue acque fangose e alla impressionante violenza con cui si gettano giù per il canyon.



KJELFOSSEN - NORVEGIA - E' una delle cascate più alte d'Europa, con un dislivello complessivo di 705 m, suddiviso in diversi salti. Il principale si divide su tre rami, ma la sua altezza non è mai stata misurata con precisione.