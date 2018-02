Australia: cinquantamila luci sul mistero di Ayers Rock

Ha avuto infatti grande sucesso l’altr’anno Field of Light Uluru, l’installazione realizzata a Ayers Rock Resort dal celebre artista Bruce Munro, conosciuto in tutto il mondo per le sue innovative opere luminose: la sua straordinaria installazione, inaugurata il 1° aprile del 2016 si potrà ammirare fino al 31 dicembre 2020.



Uluru, il monolite del mistero - L'Uluru ( il nome aborigeno di Ayer Rock), che si eleva fino a 864 metri sul livello del mare, si staglia per circa 350 m rispetto al territorio circostante e sprofonda nel terreno per circa 7 km; ha una larghezza di circa 9 km, ed è caratterizzato da pareti molto lisce e a strapiombo. Il massiccio, cui vengono attribuiti poteri magici dalle popolazioni locali, cambia colore nelle diverse ore del giorno e nei diversi mesi dell'anno; alba e tramonto, in particolare, producono veloci variazioni di colore estremamente spettacolari che attirano ogni anno decine di migliaia di turisti. Questi effetti di colore sono dovuti a minerali che riflettono sopratutto la luce rossa.



Cinquantamila luci - Field of Light è la una straordinaria installazione a energia solare che illumina la maestosa area desertica di Uluru. I 50.000 steli coronati da sfere di vetro smerigliato, collegati con fibra ottica, si accendono ogni giorno al calar del sole rendendo ancora più affascinante l’esperienza nel cuore aborigeno d’Australia, Uluru e Kata Tjuta, terre storicamente di proprietà della tribù aborigena degli Anangu. La mostra è la più grande iterazione di campo di luce fino ad oggi esistita, comprendente 50.000 steli, che copre un'area di oltre 49.000 metri quadrati equivalenti a quasi sette campi da calcio.



Maggiori informazioni: www.australia.com