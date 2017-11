Da Petra al Colosseo, le sette Meraviglie

La Grande Muraglia Cinese, Petra in Giordania, Il Colosseo a Roma, Chicen Itza in Messico, Machu Picchu in Perù, il Taj Mahal in India e il Cristo Redentore a Rio de Janeiro qualche anno fa sono state dichiarate Meraviglie del mondo moderno e da lì sono entrate di diritto nella lista di attrazioni più trendy e ambite dai viaggiatori di tutto il mondo e da visitare almeno una volta nella vita. Sono anche una bella wish list a cui ispirarsi per organizzare una prossima vacanza.

Un così impegnativo elenco fu compilato da Bernard Weber a Sidney nel 2007 durante le Olimpiadi, che indisse un referendum via Internet cui parteciparono milioni di persone. Le loro scelte permisero di stabilire quali erano le sette Meraviglie del mondo moderno. A 10 anni di distanza, si confermano fra le mete più ambite anche dai turisti italiani. Nel 2017 - secondo il motore di ricerca viaggi KAYAK.it - Perù, India e Italia sono le destinazioni più trendy, Cancun è la città più cara dove pernottare e, rispetto all'anno scorso, costa meno andare in Cina a e Giordania, dato che i biglietti aerei verso Pechino e Amman sono meno cari.



La Grande Muraglia Cinese, Cina - Dichiarata patrimonio dell’umanità dall'UNESCO nel 1987, la Grande Muraglia si estende per circa 8.851 Km, partendo dal golfo di Liao-Tung e toccando il passo di Kia-gu in Tibet. I viaggiatori non potranno lasciarsi scappare la possibilità di camminare per quasi 4 km a piedi in cima al mondo, si dice che la costruzione sia visibile dallo spazio.



Petra, Giordania - Il sito archeologico della Giordania, dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1985, ha avuto una ricca e variegata storia, da capitale a luogo dedito ai commerci, passando anche per catastrofi naturali. Le sue molteplici affascinanti facciate di roccia sono finemente intagliate e la maggior parte degli spazi erano adibiti a sepolcri.



Il Colosseo, Italia - Nel centro della città eterna sorge l’anfiteatro più grande al mondo, il celebre edificio a base ovale in grado di ospitare fino a 75.000 persone. Una delle maggiori attrazioni turistiche italiane che anticamente ospitava i più popolari eventi sociali tra gladiatori, rievocazioni di battaglie, battute di caccia e opere mitologiche classiche.



Chichén Itzá, Messico - L’ampio complesso archeologico, tra i più famosi e meglio conservato al mondo, è situato nel nord della penisola dello Yucatan ed è uno dei più importanti attribuiti all’antica popolazione Maya. In occasione degli equinozi è possibile assistere a un particolare gioco di luci grazie al quale si può scorgere il dio Kukulkan in veste di serpente piumato



Machu Picchu, Perù - Il sito archeologico più famoso del Perù e preziosa eredità Inca sorge nella valle dell'Urubamba. Il nome stesso, che significa “vecchia montagna”, è emblematico del suo posizionamento e della sua struttura: sorge a 2.453 m di altitudine ed è una vera e propria città antica, circondata da templi, terrazzamenti, canali d'acqua e suddivisa in settori.



Taj Mahal, India - Lo storico mausoleo di Agra è da sempre una delle più affascinanti strutture architettoniche musulmane presenti in India. Fatto costruire dall'imperatore moghul Shah Jahan nel 1632 e da oltre 30 anni incluso tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, è un memoriale dedicato alla consorte prediletta del sovrano.



Cristo Redentore, Brasile - Sulla cima del Corcovado svetta Il Cristo Redentore di 700 m in stile Art Déco, realizzato in calcestruzzo e pietra saponaria, che allarga le braccia e accoglie la popolazione. Simbolo della città e del mondo carioca, ha avuto innumerevoli imitazioni nel tempo e a varie latitudini. Per raggiungere l’originale è possibile cimentarsi nella scalata di 222 gradini oppure servirsi di 3 ascensori panoramici e 8 scale mobili.