Le sette meraviglie del Sudafrica

Il Sudafrica infatti offre una grande varietà di ambienti naturali e paesaggi, che includono boschi, fiumi, lagune, scogli rocciosi, spiagge bianche e zone desertiche, con la possibilità di praticare diverse attività sportive, documentarie, fotografiche, spesso molto adrenaliniche, immersi nella natura. Ecco una selezione dei luoghi più belli del paese da ammirare almeno una volta nella vita.



La savana dalla mongolfiera - Magaliesberg è una catena montuosa che si estende da Pretoria, nella provincia del Gauteng, fino a sud di Pilanesberg. E’ una tappa obbligata per tutti gli amanti della natura e gli appassionati di bird watching. Questa catena montuosa ha una storia di oltre 2.300 milioni di anni e ospita un'enorme varietà di habitat diversi tra cui praterie e savane boscose, oltre a diversi tipi di fiori e funghi e più di 130 specie di alberi. La zona è popolata inoltre da 300 specie di uccelli. Magaliesberg è la meta ideale per alpinisti ed escursionisti grazie alla presenza di profonde gole e spettacolari cascate cristalline e in questa zona i viaggiatori possono provare la grande emozione di fare un giro in mongolfiera e ammirare il panorama da un punto di vista davvero suggestivo. La base di partenza per i voli è Bill Harrop’s Original Balloon Safaris.



I fiori del deserto - Spostandosi verso la costa ovest del paese, si trova il Namaqua National Park, un arido paesaggio semidesertico. Il momento migliore per visitare questo splendido luogo è durante la primavera sudafricana, tra agosto e settembre, quando il terreno fiorisce di margherite arancioni e gialle offrendo ai viaggiatori uno spettacolo naturale mozzafiato. All'interno della riserva naturale si trova il Caracal Eco Route, una strada che porta alla scoperta della vasta gamma di habitat del Namaqua, dalle montagne alla costa. Questo percorso non è particolarmente difficile, ma richiede l'uso di un veicolo 4x4 per attraversare alcuni tratti sabbiosi.



Sulla costa con balene e pinguini - Non si può non menzionare la famosa Garden Route, strada panoramica che si snoda lungo il tratto di costa meridionale del Sudafrica e che abbraccia tutti i paesaggi del paese: immense spiagge bianche, distese di fiori colorati e montagne che dividono il paesaggio in foreste e deserti. Oltre alla mancanza di traffico, i viaggiatori possono godere di una vista incredibile dove il panorama cambia ad ogni curva e approfittare delle piazzole a bordo strada per fermarsi a scattare fotografie. Vicino alla riva, con un po' di fortuna e pazienza, si possono anche avvistare animali oceanici come orche, balene , megattere e colonie di graziosi pinguini sudafricani.



A capofitto nelle rapide - Uno dei luoghi più panoramici del Sudafrica è Blyde River Canyon, situato nella Riserva Naturale di Mpumalanga, una meta perfetta per gli appassionati di arrampicata, ma anche per gli amanti degli sport acquatici avventurosi che non vedono l'ora di affrontare la discesa in kayak del fiume Blyde. In questa riserva ci sono anche le tre Rondavels, composizioni rocciose che ricordano la forma delle capanne dei popoli locali da cui prendono il nome e la famosa Finestra di Dio, una roccia a quasi 2.000 metri sul livello del mare da cui si può godere di una straordinaria vista panoramica sul fiume Blyde, sui Monti Lebombo e sul Parco Kruger e ammirare le magnifiche cascate di Lone Creek. Le attrazioni più interessanti e meno conosciute di Mpumalanga si trovano nei pressi di Ohrigstad, la città più antica della Panorama Route, ai piedi delle montagne Drakensberg.



Graffitari della preistoria - Le montagne Drakensberg, nella provincia di KwaZulu-Natal, sono attraversate da percorsi per la mountain bike: il più affascinante è il Passo Sani che sale le valli a zig-zag fino a Lesotho con ripidi tornanti alti 1.200 m e un dislivello di 8 km. La salita e la discesa sono davvero impegnative, consigliate soprattutto ad esperti avventurosi in cerca dell'adrenalina su due ruote. Qui, i visitatori possono anche ammirare la stupefacente pittura rupestre di San Bushmen, i primi abitanti del paese.



Le novemila piante di Kirstenbosch - Gli amanti della natura e della botanica non possono di certo lasciarsi sfuggire una visita all'Orto Botanico di Kirstenbosch, noto come il più bel giardino di tutta l'Africa e il più grande giardino botanico del mondo. In questi giardini crescono circa 9.000 specie di piante autoctone del Sudafrica e sono presenti anche un giardino pensile di piante aromatiche, una collina di gerani, un giardino punteggiato di sculture e una sezione dedicata alle piante medicinali. Kirstenbosch, nel cuore della Cape Floristic Region, è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.



La passerella delle meraviglie - A Cape Town, si trova anche il Kirstenbosch Centenary Tree Canopy Walkway, un ponte che permette ai visitatori l'incredibile esperienza di camminare sugli alberi, raggiungendo punti più panoramici e suggestivi. L'imponente passerella pedonale, lunga 130 metri, inizia con un sentiero a terra per proseguire gradualmente in salita, raggiungendo le cime più alte degli alberi. Da questa altezza ammirare l'alba e il tramonto diventa un'esperienza che toglie il respiro per la magnifica visuale.



