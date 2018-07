Marche: le sorprendenti spiagge del Conero

Il promontorio del Conero, perla delle Marche in provincia di Ancona, interrompe l’andamento uniforme del litorale adriatico con un piacevole alternarsi di spiagge di ghiaia sottile, scogli e ripide pareti rocciose che precipitano nel mare. La sua costa è veramente unica, nel suo genere, in tutto il litorale adriatico. Ecco le 10 spiagge più belle, da Nord a Sud.



Mezzavalle e Portonovo - Provenendo da Nord, la prima grande spiaggia libera a Sud di Ancona, superato il Trave (un lungo scoglio naturale che si estende, a pelo d’acqua, per circa un chilometro verso il largo), è Mezzavalle, a cui si può accedere solo facendo un breve tratto a nuoto oppure, dalla strada provinciale, percorrendo due sentieri pedonali. Poco lontano, la spiaggia di Portonovo alterna tratti ghiaiosi e sassosi si alternano con ciottoli calcarei bianchissimi e arrotondati, considerati una delle peculiarità della località.



La spiaggia della Vela e Gabbiani - sud della cittadina si estendono tratti di costa a picco, tratti di scogli e varie spiagge libere, raggiungibili camminando lungo la costa e, a volte, effettuando dei solo via mare. Bellissima la spiaggia della Vela, chiamata così per lo scoglio a forma di vela che la fronteggia e la rende meta preferita di coraggiosi tuffatori. Particolarmente speciale è poi la spiaggia Gabbiani che, con i suoi piccolissimi sassi, ha l’aspetto di un piccolo paradiso selvaggio, dove concedersi attimi di assoluto abbandono, immersi nella natura.



Sirolo - La più famosa delle spiagge di Sirolo, che rappresenta al meglio il fascino della Riviera del Conero, è la Spiaggia delle Due Sorelle, con i suoi famosi faraglioni (le “Due Sorelle” appunto) che spuntano dal mare. Costituita da ghiaia, sassolini bianchi e da speroni rocciosi che la incastonano nella falesia del Conero, è davvero l'ideale per tutti coloro che amano le immersioni subacquee, poichè il mare è bello, limpido, calmo, con fondali digradanti. È raggiungibile via mare grazie ad imbarcazioni che, durante il periodo estivo, partono giornalmente dal porto di Numana.



Sassi Neri - Molto diversa, ma altrettanto suggestiva è la spiaggia dei Sassi Neri, che prende il nome dalle rocce scure che si intravedono nei suoi fondali, blocchi di scisti neri di origine sedimentaria. Libera e selvaggia, è meta di numerosi naturalisti. Il suo mare ha intense tonalità blu, il suo arenile è lungo e vasto.



Le spiagge di San Michele e di Urbani - Completamente immersa nel verde, la spiaggia di San Michele è il luogo ideale per trascorrere una giornata di mare all’insegna di sole, relax e bagni nelle splendide acque cristalline tipiche di questo tratto di costa. La protegge una suggestiva barriera semicircolare di scogli. E’ raggiungibile attraverso sentieri che attraversano la splendida cornice naturale nel verde del monte Conero o con i mezzi che portano direttamente alla spiaggia.Vale infine la pena di scendere fino alle pendici del borgo di Sirolo, con i mezzi o a piedi, dove si trova l’incantevole e attrezzata spiaggia Urbani, con la sua caratteristica forma di mezzaluna. Da qui si gode uno splendido panorama sul Conero e si può fare una bella passeggiata sul bagnasciuga fino alla grotta naturale che la delimita.



Numana Alta e Bassa - La limpidezza delle acque, le ampie spiagge e il porto attrezzato sono le maggiori attrazioni della vicina Numana: la parte antica, Numana Alta, è sulla sommità di una falesia a picco sul mare, mentre la spiaggia di Marcelli e Numana Bassa sono le zone più moderne della riviera, dotate di hotel, residence, villaggi turistici e attrezzate con numerosi stabilimenti balneari. Incantevoli le due baie formatesi a ridosso della falesia: la Spiaggia dei frati e la Spiaggiola.



Per maggiori informazioni: www.rivieradelconero.info