Lignano, una vera spiaggia formato famiglia

La penisola su cui sorge si estende nel mar Adriatico con una spiaggia che arriva a 200 metri di ampiezza e digrada dolcemente verso il mare, un litorale ben attrezzato, con gazebo, aree fitness e dedicate ai bambini e una lunga passeggiata pedonale in cui trovare ristoranti in cui gustare ottimo pesce fresco e tante occasioni di shopping.



Il faro e la terrazza a mare - Sulla punta più ad est di Lignano Sabbiadoro, il vecchio faro di legno rosso è uno dei simboli della città, alla fine di una lunga passerella in legno che si addentra nell’acqua affacciandosi sull’Isola delle Conchiglie, disabitata e paradiso dei kite surfer, e sullo straordinario paesaggio della Laguna di Marano. La Terrazza a Mare è uno dei luoghi più amati: inaugurata nel 1972, comprende oggi servizi solarium, bar, ristorante, una sala mostre e svariati negozi ed è il luogo perfetto dove godersi il tramonto. Per tutta l’estate Lignano Sabbiadoro offre ai suoi ospiti eventi, concerti gratuiti e tornei sportivi, senza naturalmente dimenticare i bambini, a cui la città è particolarmente attenta, che potranno divertirsi al Mini Club e nei numerosi parchi a loro dedicati tra cui il Parco Avventura o il Parco Zoo.



Fat bike,Sup e Water nordic walking - Le novità previste per l’estate 2017 non deluderanno certo gli amanti dello sport che potranno cimentarsi sulle due ruote, grazie alle fat bike messe a disposizione per pedalare con agio sulla sabbia, oppure fare tappa al Wind Village, un punto di riferimento per chi vuole praticare gli sport acquatici: oltre a vela, kitesurf, windsurf e canoa, a Lignano Sabbiadoro ci si può divertire con il Sup, una forma di surf adatta anche ai principianti che permette di “navigare” in posizione eretta sulla tavola, pagaiando dolcemente. Tra le altre attività da provare tra un tuffo e l’altro, troviamo anche il water nordic walking, la camminata in acqua con l’ausilio di bastoncini, e la parete di roccia per arrampicata: adatte a tutta la famiglia, si tratta di attività coinvolgenti e sicure, alle quali possono prendere parte anche i più piccoli.



La pineta di Lignano - Oltre alla spiaggia e alle sue mille possibilità di relax e divertimento, Lignano Sabbiadoro racchiude anche un’anima verde, fatta di giardini, viali alberati e il profumo della sua vasta pineta, che offre al turista piste ciclabili e aree attrezzate per i bambini. Nella Laguna sfocia inoltre il fiume Stella, lungo il quale, tra canneti e trabucchi per la pesca, vivono, tra gli altri, falchi, cigni reali, aironi rossi, cinerini e bianchi, un paradiso per il birdwatching al quale accedere con indimenticabili escursioni in barca o a piedi, passando per insenature e boschi.



Per maggiori informazioni: www.lignanosabbiadoro.it