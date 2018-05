Cipro e le meraviglie del mondo sommerso

L'abbondanza di vita marina che è animata da tartarughe, ricciole, razze, ricci di mare, stelle marine, cernie, polpi, spugne, anemoni di mare, coralli, specie bivalve (conchiglie) si combina con un'eccezionale flora sottomarina, con una varietà tale da soddisfare sicuramente i diver più esigenti.



Diving in tutte le stagioni - La temperatura media dell’acqua è gradevole tutto l’anno, a ottobre la media si assesta attorno ai 25° e a dicembre è ancora di circa 20°, fattore che permette di immergersi – per chi non è troppo freddoloso - con una muta integrale non troppo pesante, uno smanicato con cappuccio o anche con una muta semistagna. I siti più famosi in cui poter ammirare flora e fauna marina, tratti di barriera corallina, spugne, relitti e grotte sono oltre 50. Tra i punti più popolari, Lofos, con profondità che variano tra gli 8 e i 17 metri, scenografiche formazioni rocciose, una grande attività di flora e fauna e una piccola caverna che può essere esplorata.



Le grotte di Protaras - All'estremità orientale dell'isola vicino alla località di Protaras e non lontano da Agia Napa ci sono meravigliose grotte sottomarine con polpi, aragoste e seppie. Un luogo particolare, chiamato The Chapel, può essere raggiunto comodamente da riva e permette di ammirare anche alcune anfore. Nel sud dell'isola, vicino a Pafos, sono presenti anche numerosi siti con tratti di barriera corallina colorata e numerosi esemplari interessanti di flora e fauna. Sempre vicino a Pafos c’è una grotta che tra le sue pareti custodisce antiche anfore in argilla.



Non serve la barca - Gran parte delle immersioni intorno a Cipro è facilmente raggiungibile da riva, con il vantaggio di non dover sprecare tempo prezioso in barca. Per chi viaggia in famiglia e non vuole passare troppe ore lontano dai propri cari che non amano fare immersioni, questa condizione è perfetta e rende la vita sottomarina di Cipro molto più facile da vivere di quella di altre località blasonate del diving mondiale.



Una giornata in yacht - I centri per la subacquea sono tantissimi, ubicati in prossimità di tutte le principali località dell’isola e offrono differenti tipologie di uscite e anche la possibilità di prendere brevetti. E per chi desidera farsi un regalo su misura, magari in gruppo, è possibile noleggiare per una giornata imbarcazioni di differenti metrature, anche yacht, con la presenza a bordo di un istruttore professionista.



Per maggiori informazioni: www.visitcyprus.com