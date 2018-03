10 spiagge del Mediterraneo per la prima tintarella

Dedicata a chi non ne può più dell’inverno e non vede l’ora di godersi il sole davanti a un mare di paradiso, ecco una collezione di dieci splendide insenature in cui godersi il primo sole di stagione. Non sono lontanissime e non costringono ad attraversare l’Oceano: possiamo quindi goderceli anche in un long weekend, per una pausa rigenerante e un bagno nei colori, senza la folla dell’estate.

PORQUEROLLES - FRANCIA - E' l'isola più grande e più occidentale del piccolo arcipelago di Hyères, in Provenza. La costa settentrionale dell’isola ospita numerose splendide spiagge in cui i pini, l'erica e il mirto arrivano fino al mare.



SPIAGGIA DEL RELITTO - ZACINTO – GRECIA – Si trova nel Mar Ionio ed è una delle spiagge più famose e più fotografate del Mediterraneo, simbolo stesso della Grecia. E’ fatta di sabbia bianca e ghiaia sottile: la particolare conformazione geologica delle imponenti scogliere di calcare bianco rosato fa risaltare ancora di più il turchese intenso delle acque.



SPIAGGIA DEL PRINCIPE – COSTA SMERALDA – SARDEGNA – E’ una delle spiagge più belle e più famose di questo celebre tratto di costa sarda, frequentata da Vip e celebrità di ogni genere. L’arenile è di sabbia bianchissima e il mare ha la straordinaria trasparenza smeraldina della Sardegna settentrionale.



CHAIA DI LUNA - PONZA – E’ la più grande e bella spiaggia dell’isola, ora raggiungibile solo via mare a causa dell’instabilità della cresta rocciosa che la domina. I colori dorati e il contrasto con il blu intenso del mare ne fanno un luogo di bellezza straordinaria, soprattutto in primavera, quando la costa si copre di fiori.



SPIAGGIA DEI CONIGLI – LAMPEDUSA – Amatissima dai viaggiatori di tutto il mondo, è considerata una delle spiagge più belle del mondo. Il suo nome deriva probabilmente da una errata trascrizione di un documento del 1824 nel quale è definita “Rabit Island”, trascritto come Rabbit Island (Isola dei conisgli) Rabit potrebbe invece significare legame o collegamento, in riferimento all’istmo sabbioso che a volte collega l’ìsolotto alla terraferma.



SPIAGGIA DI VAI - CRETA – Un splendida insenatura che ospita, grazie al suo clima quasi tropicale, la più grande foresta di palme del Mediterraneo. Si trova lungo la costa orientale dell’isola, a 6 chilometri dal villaggio di Palekastro e a 24 dalla cittadina di Sitia. Il panorama è reso ancora più suggestivo dai piccoli isolotti che affiorano appena tra le onde.



CALA MAQUARELLETA – MINORCA – Questa spiaggia, piccola e selvaggia, si trova nella parte sul occidentale dell’isola e la sua forma ricorda quella di una conchiglia. L’insenatura è molto raccolta e a volte frequentata da nudisti. Si raggiunge in pochi minuti a piedi con un sentiero che parte dalla vicina Cala Maquarella, altra splendida spiaggia, più grande e più attrezzata per i turisti.



OLUDENIZ - TURCHIA – Questa spiaggia si affaccia su una incantevole laguna blu dove l’acqua è sempre limpida e calma. Situata di fronte alle isole greche del Dodecaneso, la zona è inserita in una riserva naturale: molto affollata nei mesi estivi, è una destinazione primaverile davvero ideale.



LINDOS - RODI - La spiaggia si trova nella piccola baia di Agios Pavlos, a una cinquantina di chilometri dalla città di Rodi procedendo verso sud ed è sovrastata dall’omonima Acropoli. Una leggenda racconta che qui sbarcò l’apostolo Paolo, a cui è dedicata una graziosa cappella bianca, e che dà nome all’insenatura.



CALA SAONA - FORMENTERA - Una bella spiaggia riparata, ideale per le famiglie, grazie alle sue acque basse e al mare cristallino. Si trova nella parte occidentale dell'isola, ha dimensioni piccole e raccolte, e si trova immersa in una zona boscosa e verdeggiante, ideale per passeggiare.