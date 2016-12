Corfù nella stagione ideale: bella e vicina

L’isola ha una capitale che si chiama appunto Corfù che nel 2007 è stata inclusa dall’Unesco nei siti patrimonio dell’Umanità. Una città affacciata sullo Ionio, ricca di un un centro storico notevolissimo, testimonianza di una storia affascinante e complessa, che ha visto succedersi greci, romani, bizantini e quindi coloro che vi hanno lasciato le tracce più evidenti, ovvero i veneziani che dominarono l’isola dal ‘400 alla fine del ‘700. Il centro storico di Corfù è un labirinto di viuzze che richiamano infatti le calli veneziane, che si aprono in bellissime piazzette su cui si affacciano trattorie e ristoranti quasi sempre di ottima qualità: menù generalmente a base di pesce freschissimo cucinato con fantasia e gusto.



Gastronomia d’eccellenza - Insomma un mondo concentrato in un’isola che riserva anche una cucina veramente sapida. Non solo nel capoluogo ma nei tanti paesi sparsi sullacosta e all'interno si trovano pesce, carne e verdure sempre freschissime e a chilometro zero: il tutto condito con prodotti locali come olive, limoni, verdure, pomodori che si mescolano al sapore dei gamberi, dei calamari, delle seppie, dei frutti di mare, dei polpi. Da assaggiare i formaggi come la famosissima feta e il kefalotiri da grattuggiare; il Bekrì meze, una sorta di goulash preparato con pancetta, formaggio, peperoni, funghi, salame e salsa piccante; lo squisito agnello marinato; la famosa insalata greca, preparata con pomodori, cetrioli, feta, lattuga e cipolle.



La splendida parte veneziana - A Corfù città non si può dimenticare Palea Poli, la parte della città tipicamente veneziana in cui si trovano tre antiche chiese e la pregevole Loggia Veneziana. Il quartiere più antico riserva un vero e proprio viaggio nel tempo. Nella cattedrale di Corfù costruita dai bizantini è sepolta l’imperatrice Teodora Armena che resse l’impero bizantino nell’800 dopo Cristo. Da ammirare anche il Palea Anaktora un sontuoso palazzo fatto costuire dagli inglesi nel 1816. Ma tante le cose da vedere a Corfù tra cui ricordiamo l’Achilleion, palazzo fatto costruire a fine ‘800 dall’Imperatrice austroungarica Sissi.



Le spiagge più gettonate - Tra le spiagge più note e più belle, da segnalare Palaiokastritsa, dall’acqua di un’incredibile color turchese, dove si dice approdò Ulisse; Glyfada una spiaggia sabbiosa indicata soprattutto per la vacanza delle famiglie: a nord la magnifica Aghios Gergios, dove si può attendere il tramonto per degustare dell’ottimo pesce fresco in una delle tante taverne;la magnifica spiaggia di Barbati con la riva composta di ciottoli colorati; Yaliskari, che sorge vicino al pittoresco paese di Pelekas. La nascosta spiaggia di Kalami si raggiunge a piedi ed è ideale per lo snorkeling ; Achios Gordis è forse la spiaggia più apprezzata dai turisti italiani. Ma ci sono anche Issos Beach lunghissima spiaggia di sabbia dorata ideale per un una pausa di relax e Kassiopi sul vertice nord est dell’isola a soli due chilometri dall’Albania, che di qui sembra raggiungibile semplicemente con una sana nuotata.



