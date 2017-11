Nelle Marche per un Natale che non ti aspetti

Primo appuntamento il 25 novembre con la XIV edizione di Candele a Candelara, mercatino natalizio con oltre 70 casette in legno che fino al 10 dicembre compreso il giorno dell’Immacolata ospitano oggetti d’artigianato, articoli da regalo e candele di ogni tipo nell’antico borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro.



Tante idee per i regali - Dal 26 novembre al 17 dicembre idee regalo per tutti e un’atmosfera suggestiva a Frontone, per la XVI edizione di “Nel Castello di Babbo Natale”, e sempre dal 26 novembre ma stavolta fino al 7 gennaio, a Fano c’è “Il Natale più” ovvero un Villaggio di Natale con mercatini tradizionali che fanno da contorno ai negozi storici della città e a una ricca programmazione di aperture di musei, mostre, monumenti, visite guidate e spettacoli che si concluderà il 7 gennaio 2018 con la "Befana in Piazza" con dolci e calze per tutti i bambini. Intanto a Pesaro sarà ancora una volta Christmas … very (n)ice, con mercatini di artigianato artistico e natalizio, shopping, aperture straordinarie di musei, monumenti e biblioteche, animazione per i più piccoli e canti di Natale.



La casa di Babbo Natale - Dal 2 dicembre per tutti i fine settimana fino al 17 dicembre (compreso il giorno dell’Immacolata) ecco E’ Natale a Mombaroccio in festa con il Paesaggio Invernale, la Casa di Babbo Natale, il mercatino dell’artigianato, dei sapori e dei prodotti tipici, il Chiostro dei Sapori, il Laboratorio di Babbo Natale e una suggestiva nevicata artificiale al calar del sole. A Urbino le feste si inizieranno il 3 dicembre con il primo di 4 appuntamenti di suoni e luci " White Christmas Dream " mentre l’8 partirà la 17esima edizione de "Le Vie dei Presepi" con le natività collocate lungo vie, palazzi e vicoli del centro storico circondato da mercatini natalizi, concerti, mostre e percorsi di trekking guidati.



La Befana Nazionale - A chiudere il lungo calendario di iniziative del Natale che non ti aspetti è dal 4 al 6 gennaio 2018 la Festa Nazionale della Befana di Urbania: centinaia di Befane animeranno le vie della città con canti, suoni e balli e una calza lunga oltre 50 metri che sfila per le vie del centro storico davanti a migliaia di bambini.



Per maggiori informazioni: www.unplipesarourbino.it