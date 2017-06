I luoghi storici più amati: l'Italia è al top

Questo il verdetto di Tripadvisor che ha stilato la classifica basandosi su calcoli di un algoritmo che ha tenuto in considerazione la quantità e qualità delle recensioni e i punteggi dei luoghi storici in tutto il mondo raccolti in un periodo di 12 mesi. I premi riconoscono 706 luoghi storici in 82 Paesi.



Il Duomo di Milano e San Pietro a Roma - Ancora una volta la Basilica di San Pietro (4°) e il Duomo di Milano (10°) si riconfermano tra le attrazioni più apprezzate a livello globale guadagnandosi un posto nella Top 10 dei luoghi storici più amati al mondo. La classifica è dominata da Angkor Watt in Cambogia che sale di due posizioni rispetto allo scorso anno, mentre rimane invariata la seconda posizione occupata dalla Grande Moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi. Completa il podio mondiale la Cattedrale e Moschea di Cordoba, Spagna, che ha scalzato quest’anno la Basilica di San Pietro dalla prima posizione nella Top 10 europea.



Italia, Francia e Spagna pluripremiate in Europa - Con due attrazioni a testa premiate a livello europeo, Italia, Francia e Spagna occupano da sole più della metà della Top 10 del Vecchio Continente. A rappresentare l’Italia sono la Basilica di San Pietro (2°) e il Duomo di Milano (5°) mentre per la Spagna sono la Cattedrale e Moschea di Cordoba (1°) e Plaza de España a Siviglia (4°) e per la Francia la Torre Eiffel (6°) e la Cattedrale di Notre Dame (8°).



Culto e meraviglia in Italia vanno a braccetto - Da sempre la religione ha ispirato opere d’arte e architettoniche tra le più belle e maestose, e l’Italia in questo non fa eccezione. Non stupisce quindi che 5 dei 10 luoghi storici più apprezzati dello stivale siano edifici di culto: Basilica di San Pietro (1°), Duomo di Milano (2°), Pantheon (5°), Cattedrale di Santa Maria del Fiore (7°) e Basilica di San Marco (10°). Terzo nella classifica nazionale è Piazzale Michelangelo seguito dal Colosseo (4°), mentre in sesta posizione fa il suo ingresso una new entry: la Fontana di Trevi. Completano la Top 10 nazionale Piazza Navona (8°) e Palazzo Ducale (10°).