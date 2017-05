Dove vanno gli italiani in estate? La Top Ten delle mete più amate

Il report realizzato da Tripadvisor aiuta i turisti a scoprire quanto si può risparmiare in queste destinazioni evidenziando la settimana meno cara in cui visitarle quest’estate e il rispettivo risparmio.



Estate italiana: Puglia ed Emilia Romagna al top - Puglia ed Emilia Romagna sono le regine incontrastate dell’estate italiana, non solo perché ospitano ben tre destinazioni a testa tra le mete italiane più gettonate per le vacanze estive, ma anche perché proprio in Puglia si trova la meta numero 1 della classifica nazionale: Gallipoli. La cittadina in provincia di Lecce è accompagnata nella Top 10 italiana da altre due mete pugliesi: Polignano a Mare (6°) e Lecce (8°). A rappresentare l’Emilia Romagna sono invece Cattolica (3°), Cesenatico (7°) e Riccione (10°). Tra le altre mete italiane più popolari per l’estate emergono infine l’Isola d’Elba (2°), Jesolo (4°), San Vito Lo Capo (5°) e Alghero (8°).



Spagna e Grecia le preferite dagli italiani - Gli italiani che trascorreranno le loro vacanze estive fuori dai confini nazionali guardano con attenzione a Grecia e Spagna, che occupano con 3 mete balneari ciascuna le prime sei posizioni della Top 10 delle mete internazionali più ricercate. Apre la classifica Mykonos seguita da Santorini (2°), Majorca (3°), Creta (4°), Formentera (5°) e Ibiza (6°). Rimanendo nel Vecchio Continente – protagonista nelle preferenze estive degli italiani che andranno oltre confine – in ottava posizione si trova Malta e in decima Edimburgo. Le uniche due mete extra europee in classifica sono Bali (7°) e Bangkok (9°).



In Italia le tariffe medie più basse; Bangkok la meta più conveniente - Soggiornare in hotel nelle destinazioni italiane preferite dai viaggiatori locali costa, in media meno: 162 € contro i 227 € delle mete internazionali. Tra le mete italiane più convenienti Lecce è prima con una tariffa media a notte pari a 114 €, Cattolica è seconda con 136 € e Cesenatico segue a breve distanza con 137 €. Considerando sia la Top 10 nazionale che quella internazionale è però Bangkok la meta meno cara con una tariffa media a notte pari a 106 €.