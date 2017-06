I giri turistici più prenotati al mondo: Roma batte tutti

Itinerari più amati: i viaggiatori adorano Roma 1 di 9 Tripadvisor Tripadvisor Itinerari più amati: i viaggiatori adorano Roma Venezia: il suo fascino non conosce tramonto. 2 di 9 Tripadvisor Tripadvisor Itinerari più amati: i viaggiatori adorano Roma Molto amata anche la visita agli scavi di Pompei. 3 di 9 Tripadvisor Tripadvisor Itinerari più amati: i viaggiatori adorano Roma Sagrada Familia di Barcellona 4 di 9 Tripadvisor Tripadvisor Itinerari più amati: i viaggiatori adorano Roma In ottava posizione New York con l'Empire State Building 5 di 9 Tripadvisor Tripadvisor Itinerari più amati: i viaggiatori adorano Roma Il Grand Canyon è in settima posizione 6 di 9 Tripadvisor Tripadvisor Itinerari più amati: i viaggiatori adorano Roma Il One World Observatory: al sesto posto nelle preferenze dei viaggiatori. 7 di 9 Tripadvisor Tripadvisor Itinerari più amati: i viaggiatori adorano Roma Roma da scopire a piedi o con l'autobus Hop-On Hop-Off è al terzo posto nella Top10. 8 di 9 Tripadvisor Tripadvisor Itinerari più amati: i viaggiatori adorano Roma Roma e suoi monumenti: due giri turistici occupano il secondo e il terzo posto 9 di 9 Tripadvisor Tripadvisor Itinerari più amati: i viaggiatori adorano Roma L'itinerario saltafila nella Basilica di San Pietro, Cappella Sistina e Musei Vaticani è il tour più gettonato al mondo leggi dopo slideshow ingrandisci

La Top10 arriva da Tripadvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, che ha identificato alcuni trend relativi a tour e attrazioni. L’indagine ha analizzato le attrazioni più gettonate e che hanno fatto registrare la maggior crescita di interesse da parte dei viaggiatori sulla base delle prenotazioni effettuate da gennaio 2016 ad oggi, e sul numero di nuovi prodotti lanciati nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2017.



Roma e Città del Vaticano fanno la parte del leone, complice anche la presenza, nel 2016, degli innumerevoli pellegrini che hanno visitato la città in occasione dell’Anno Santo. Non solo i turisti hanno prenotato in anticipo le escursioni, ma hanno prediletto le offerte “saltafila”, per ottimizzare i tempi di visita e sfuggire alle code. Nella Top 10 mondiale dei tour più prenotati, ben due fanno riferimento a queste attrazioni e uno di questi gode del primato di tour più prenotato al mondo.



Anche a livello nazionale Roma e Città del Vaticano registrano l’interesse maggiore in termini di prenotazione dei tour occupando assieme 6 posizioni nella Top 10 italiana Tra le altre attrazioni e tour presenti nella classifica del Bel Paese ci sono la visita guidata a Murano, Burano e Torcello, un giro turistico di un giorno in Toscana, un’escursione di un giorno a Pompei da Roma e un tour a piedi con giro in gondola a Venezia. Dall’analisi dei 50 tour più prenotati dal 2016 è inoltre emerso che le categorie di tour preferite dai viaggiatori di TripAdvisor sono: tour saltafila, tour di un giorno, viaggi organizzati per visitare attrazioni naturali e tour su bus Hop-On Hop-Off



Top 10 tour più prenotati (gennaio 2016- marzo 2017) Mondo

1. Saltafila: Musei Vaticani con Basilica di San Pietro, Cappella Sistina e passaggio a categoria superiore per piccoli gruppi

2. Saltafila: tour a piedi di mezza giornata di Roma antica e del Colosseo

3. Tour Hop-On Hop-Off della città di Roma con City Sightseeing

4. Crociera sul fiume Chicago per ammirare l'architettura costiera

5. Saltafila: tour a piedi di mezza giornata ai Musei Vaticani, alla Cappella Sistina e alla Basilica di San Pietro

6. Ingresso al One World Observatory

7. Tour giornaliero al West Rim del Grand Canyon e alla Diga di Hoover da Las Vegas con skywalk facoltativo

8. Biglietti per l'Empire State Building - Osservatorio e biglietto saltafila opzionali

9. Accesso prioritario: tour della Sagrada Familia di Barcellona

10. Biglietto d'ingresso per la visita in cima al Burj Khalifa



Top 10 Italia

1. Saltafila: Musei Vaticani con Basilica di San Pietro, Cappella Sistina e passaggio a categoria superiore per piccoli gruppi

2. Saltafila: tour a piedi di mezza giornata di Roma antica e del Colosseo

3. Tour Hop-On Hop-Off della città di Roma con City Sightseeing

4. Saltafila: tour a piedi di mezza giornata ai Musei Vaticani, alla Cappella Sistina e alla Basilica di San Pietro

5. Visita turistica di mezza giornata a Murano, Burano e Torcello

6. Giro turistico di un giorno in Toscana

7. Escursione di un giorno a Pompei da Roma

8. Tour a piedi di Venezia giro in Gondola

9. Tour dell'antica Roma e del Colosseo: camere sotterranee, Arena e livello superiore

10 Tour per piccoli gruppi con accesso nella prima mattinata ai Musei Vaticani con Basilica di San Pietro e Cappella Sistina