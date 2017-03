Destinazioni più amate: Roma quarta del mondo

Le destinazioni più amate del mondo: la Top10 1 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le destinazioni più amate del mondo: la Top10 1. Bali, Indonesia 2 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le destinazioni più amate del mondo: la Top10 1. Bali, Indonesia 3 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le destinazioni più amate del mondo: la Top10 1. Bali, Indonesia 4 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le destinazioni più amate del mondo: la Top10 2. Londra, Regno Unito 5 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le destinazioni più amate del mondo: la Top10 3. Parigi, Francia 6 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le destinazioni più amate del mondo: la Top10 4. Roma, Italia 7 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le destinazioni più amate del mondo: la Top10 5. New York City, Stati Uniti 8 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le destinazioni più amate del mondo: la Top10 6. Creta, Grecia 9 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le destinazioni più amate del mondo: la Top10 7. Barcellona, Spagna 10 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le destinazioni più amate del mondo: la Top10 8. Siem Reap, Cambogia 11 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le destinazioni più amate del mondo: la Top10 9. Praga, Repubblica Ceca 12 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le destinazioni più amate del mondo: la Top10 0. Phuket, Thailandia leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono questi i principali risultati dei Travelers’ ChoiceTM Destinations Awards 2017 di TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, che decretano i luoghi preferiti dai viaggiatori in tutto il mondo. I vincitori dei premi sono stati individuati utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e la qualità di recensioni e punteggi di hotel, attrazioni e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi, così come sull’interesse dei viaggiatori verso le prenotazioni in queste destinazioni su TripAdvisor.



Tra le mete da vedere a livello mondiale, anche se sei su dieci si trovano in Europa, Bali è la preferita in assoluto. Le attrattive maggiori vengono dai suoi templi, ma anche dal relax sulle sue meravigliose spiagge e dalla sua affascinante natura. L’Europa fa comunque la parte del leone: oltre la metà delle destinazioni più amate al mondo si trova infatti nel Vecchio Continente: Londra (2°), Parigi (3°), Roma (4°), Creta (6°), Barcellona (7°) e Praga (9°).



Per quanto riguarda la classifica dedicata al nostro Paese un ruolo di tutto rispetto spetta alla Campania: pur rimanendo per un soffio esclusa dal podio, presidiato come abbiamo visto da Roma, Firenze e Venezia, la regione ottiene quattro riconoscimenti con Sorrrento (4° posto) Positano (6°), Napoli (9°) e Isola d’Ischia (10°).



Guardando al costo del soggiorno per il periodo primaverile e estivo, la destinazione che offre le tariffe più convenienti della Top 10 mondiale è Creta, seguita a breve distanza da Siem Reap (Cambogia) e Phuket (Thailandia).



TOP 10 MONDO

1. Bali, Indonesia

2. Londra, Regno Unito

3. Parigi, Francia

4. Roma, Italia

5. New York City, Stati Uniti

6. Creta, Grecia

7. Barcellona, Spagna

8. Siem Reap, Cambogia

9. Praga, Repubblica Ceca

10. Phuket, Thailandia