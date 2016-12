Emilia Romagna: Grand Tour nelle terre di Pavarotti e della Ferrari

Il 12 ottobre si celebra l'ottantesimo anniversario della nascita del grande Luciano Pavarotti . Uno degli artisti italiani più apprezzati in tutto il mondo, reso celebre da una grande carriera operistica e da iniziative come il Pavarotti & Friends. In occasione di questo importante anniversario Bologna welcome ha organizzato un tour alla scoperta delle eccellenze del territorio emiliano, a cominciare dalla Ferrari e il suo magnifico museo, il Museo Casa Pavarotti, aziende d'eccellenza di Aceto Balsamico tradizionale, Parmigiano Reggiano , vino Lambrusco , salumi – scoprendo anche il Museo a loro dedicato, approfondendo la conoscenza di tutti i monumenti e dei luoghi magici di questo territorio.

Museo Ferrari di Maranello - Quello dedicato ad Enzo Ferrari non è un museo, ma uno spettacolo coinvolgente ed emozionante dove si mescolano ingredienti davvero unici: nell'avveniristico padiglione di oltre 2500 metri quadrati, completamente libero da colonne, insieme alle tante automobili esposte, si assiste ad uno spettacolo che racconta, attraverso un filmato avvolgente che utilizza ben 19 proiettori, la magica storia dei 90 anni di vita di Enzo Ferrari. Per i visitatori, molte altre attrazioni: una Sala Cinema con proiezione continua di filmati a tema, i simulatori di Formula 1 semiprofessionali per gli adulti e ricavati da autentiche Formula 1 per i bambini e ragazzi; la possibilità di misurarsi in un vero cambio gomme, i maxischermi per i Gran Premi, un grande Ferrari Store e l'accogliente caffetteria.



Casa Museo di Luciano Pavarotti - La residenza del Maestro Pavarotti è stata terminata nel 2005; è collocata nell'area che egli aveva acquistato, a metà anni Ottanta. In quella stessa area Pavarotti ha coltivato la sua grande passione per i cavalli, costruendo scuderie ed aprendo una scuola di equitazione. Ancora oggi la casa del Maestro riflette in ogni dettaglio la personalità di colui che l'ha pensata. Custodisce gli oggetti personali che amava e racchiude i ricordi delle sue giornate spese in compagnia della famiglia, degli amici e dei giovani studenti. La visita a questa casa consentirà di scoprire Pavarotti alla luce più intima e calda delle sue stanze, di avvicinarsi garbatamente alla sua memoria conoscendo le sue abitudini quotidiane, scoprendo l'uomo di casa smessi i panni del grande artista. Si potranno soprattutto ammirare gli abiti di scena a lui tanto cari, le foto e i video che hanno scandito la sua grande ascesa artistica, gli innumerevoli premi e i riconoscimenti di una carriera di oltre quarant'anni nei teatri d'opera di tutto il mondo.



Le deliziose tappe dedicate all'enogastronomia - Molte altre tappe nel tour dedicato alle eccellenze emiliane, tra cui una visita a un'azienda specializzata nella produzione dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Un'altra sosta sarà dedicata a MuSa – Museo della salumeria di Villani che offre offre un percorso unico, tre piani interamente dedicati ad una delle Arti che, fin dall'epoca rinascimentale e delle Corporazioni che riunivano artigiani, conoscenze e manualità, ha marchiato indelebilmente la cultura gastronomica del Bel Paese. Due tappe sono dedicate a cantine che producono il delizioso e spumeggiante vino Lambrusco. Non può mancare ovviamente una visita ad aziende dove si produce uno dei prodotti al top nel mondo : il Parmigiano Reggiano.



Un concerto di Riccardo Muti - Da non dimenticare che l'Emilia-Romagna questa è la terra di uno dei tre più celebri Chef del mondo, Massimo Bottura con la sua Osteria Francescana, a Modena, ma che offre decine di grandi maestri della cucina, tutti davvero da scoprire. E nell'occasione, il maestro Riccardo Muti insieme all'orchestra giovanile Cherubini di Ravenna e ai giovani cantanti dell'Accademia Pavarotti, terrà un concerto lunedì 12 ottobre al teatro comunale di Modena.



Maggiori informazioni: www.bolognawelcome.com



