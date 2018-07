Dalle semplici passeggiate all'emozionante incontro con gli animali, fino alle arrampicate e al rafting, ovviamente proporzionati alle possibilità dei più piccoli, la regione alpina è un vero paradiso per chi ama passare le vacanze in famiglia.



Nuova esperienze sensoriali - Per i neogenitori una camminata con il passeggino lungo il lago Place Moulin per raggiungere l’incantevole rifugio Prarayer, a più di 2.000 metri di altezza. Un percorso unico che si lascia alle spalle il verde smeraldo delle acque del lago artificiale per attraversare i boschi e i prati, fino alla meta. Con i sensi e con l’intuito si affronta il percorso di barefooting di Morgex: un’esperienza sensoriale da vivere a piedi nudi per entrare in contatto con gli elementi della terra – tra cui pietra, legno, muschio – e imparare a riconoscere le peculiarità e il trascorrere lento delle stagioni.



Energie in gioco - Diversa la passeggiata ludica, Energie in gioco, che parte da La Magdeleine. Lungo il percorso diverse installazioni e pannelli raccontano ai più piccoli, in modo semplice e divertente e, il tema dell’energia: da come si produce a come si consuma. Chiude la passeggiata una visita a Chamois, il paese che non conosce le auto, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.



Tra gufi, stambecchi e marmotte - Se l’amore per la natura chiama, la Valle d’Aosta risponde con i suoi parchi faunistici. Per i bambini è sempre un’emozione incontrare numerose specie di animali e, in questo fazzoletto di terra, il Parc Animalier di Introd e il Parco faunistico Chevrère Mont Avic sono custodi di piccoli grandi gioielli. Gufi, marmotte, stambecchi e diverse specie di piante sono i veri protagonisti di una giornata da trascorrere in pieno relax lontano dal caos cittadino.



Piccoli Tarzan - Spettacolare è il Parco Avventura di Pré-Saint-Didier che dispone di una serie di percorsi ludico-sportivi – sospesi sugli alberi – adatti anche ai bambini. Lo stesso vale per il Parco Avventura Fontainemore dove più di 40 attività diverse e il Villaggio Avventura consentono ai bambini di trascorrere una giornata all’aria aperta.



Rafting sulla Dora - E quando le giornate iniziano a farsi davvero afose, un tuffo nelle acque mosse della Dora valdostana è quello che ci vuole. Il rafting non è uno sport solo per adulti: in Valle d'Aosta operano cinque centri registrati e riconosciuti dalla Federazione Italiana Rafting cui è possibile rivolgersi per un "battesimo dell'acqua" ideale anche per i meno esperti che vogliono vivere un momento di puro divertimento.



Scalatori in erba - La Valle d’Aosta disegna la vacanza perfetta per tutte le famiglie e offre pacchetti vacanze che rendono ancora più piacevole il soggiorno, anche per i più piccoli. Con il Corso di Arrampicata per bambini è ancora più divertente fare attività all’aria aperta: 2 notti a partire da 200,00 euro nella valle del Lys per cimentarsi in uno sport adatto a tutte le età e a tutte le abilità, che ha non solo una valenza sportiva ma soprattutto educativa e psicologica.



Nelle miniere d'oro - Un salto in Val d’Ayas può essere invece l’occasione per trasformarsi in piccoli esploratori. Zainetto in spalle e caschetto per iniziare l’avventura nella Miniera d’oro di Chamousira, a Brusson - ai piedi del Monte Rosa – e per scoprire i tesori del Museo della Miniera. L’avventura prosegue al Forte di Bard, dove i piccoli esploratori si cimentano con le attività virtuali delle Alpi dei Ragazzi: una scalata virtuale al Monte Bianco, con tanto di imbrago, cresta affilata e raffiche di vento.



Per maggiori informazioni: www.lovevda.it