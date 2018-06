Austria: vacanze tra marmotte e avventure

Per questo gli albergatori e i consorzi ogni anno preparano una serie di attività legate al territorio e rigorosamente green: ecco alcune proposte, indirizzate ai bambini , dal Tirolo alla Carinzia fino al Salisburghese e al Burgenland.



Caccia al tesoro con una app - Iniziando dal Tirolo, il “geocaching” è il trend dell’estate 2018: i partecipanti nascondono piccoli tesori in bauli, barattoli, bottiglie. Con lo smartphone ci si registra su geocaching.com, si sceglie la regione (in Tirolo ad esempio la caccia al tesoro più emozionante è sul ghiacciaio dello Stubai, con facili sentieri segnati, adatti anche alle famiglie), si scaricano le coordinate del tesoro e si parte alla sua ricerca. Un comodo hotel dove soggiornare vicino al ghiacciaio è l’hotel Bergcristall, che fa parte dell’Associazione Austria per l’Italia . A Seefeld nel distretto di Innsbruck, va di moda il Safari delle marmotte per scoprire i segreti di questi simpatici animaletti nel loro habitat alpino.



L’incantesimo Swarosky - Al celebre Mondo dei Cristalli di Swarovski, a due passi da Innsbruck, “capitale” del Tirolo, i bambini si divertono al parco della Torre, che offre le più diverse avventure su quattro piani sovrapposti, che si può scalare fino a quasi 14 metri di altezza. Qui si possono fare scalate, andare in altalena, oscillare e scivolare e quasi avere l'impressione di librarsi. La facciata della torre è costituita da 160 sfaccettature diverse. Le lastre sono stampate con un inedito motivo fatto di milioni di minuscoli animaletti. Di sera la torre appare come un corpo luminoso spettacolare; ci si diverte poi a nascondersi nel labirinto a forma di mano,una delle più belle sezioni del parco Swarovski.



Salisburghese, un tuffo nei laghi alpini - Nella regione del Salisburghese, i bambini si divertono in mille modi, a cominciare dalle piste ciclabili facili, a misura di famiglia, come per esempio le piste ciclabili nella Lungau: è possibile raggiungere il castello di Mauterndorf su un percorso pianeggiante, e diventare principesse o cavalieri con tanto di corona, armatura e balestra. Anche il giro del lago Zell è un percorso semplice e breve da fare tranquillamente infamiglia. Per chi ama fare il bagno, i laghi alpini si prestano a fare tuffi nelle acque cristalline; lo slittino estivo offre divertimento senza limiti nella Lammertal e anche in Tennengau; è possibile prendere velocità, cronometrata, anche negli scivoli dei minatori nella miniera di sale di Hallein, dopo una visita guidata e una gita in trenino.



Sapore d’infanzia in Carinzia - La Carinzia, la regione austriaca confinante con il Friuli Venezia Giulia, propone vacanze spensierate con la famiglia: giocare a nascondino nei mucchi di fieno nascondersi o pic-nic in riva al lago, ammirare stambecchi e marmotte in libertà nel loro habitat naturale o semplicemente chiudere gli occhi e tuffarsi dal pontile nelle acque di uno dei numerosi laghi della regione, balneabili e caldi: l’acqua è così pulita da essere potabile. I più coraggiosi si possono calare con la corda dalla Pyramidenkogel, la torre panoramica in legno più alta del mondo (75 metri). La salita con l’ascensore panoramico regala già panorami meravigliosi, ma i più sportivi possono conquistare la torre salendo a piedi 441 scalini; per i bambini alti almeno 130 cm, la torre è una sfida avventurosa e divertente, con lo scivolo coperto più alto d’Europa. Si sfreccia a valle superando 52 metri di dislivello. Last but non least, nel Burgenland, regione orientale dell’Austria l’indirizzo per le famiglie è l’Allegria Resort, un mondo termale acquatico con tante piscine, scivoli, parchi divertimento, animazione.



Per maggiori informazioni: www.vacanzeinaustria.com