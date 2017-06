Vertiginosi e affascinanti: i mille fiordi della Norvegia

I fiordi sono simili a laghi, quasi sempre incuneati tra rocce maestose. Si originano dall'azione dei ghiacciai in epoche remote e dal mare che si insinua nell'entroterra. Dalle pareti quasi verticali intorno scendono possenti cascate, generate dallo scioglimento dei vicini ghiacciai.



Attorno, le terre dei Vichinghi - I fiordi e le aree circostanti evocano soprattutto immagini della Norvegia del passato: un tempo in cui la gente viveva (e vive ancor oggi in certi luoghi) coltivando la terra in un ambiente incredibilmente ripido e roccioso. Un tempo in cui si poteva raccogliere frutta dagli alberi in fiore e una testa di pecora era (ed è ancora) considerata una leccornia. Se i paesaggi possono sembrare indomiti e selvaggi, le aree dei fiordi sono comunque facili da esplorare sia da soli che con l'aiuto di una guida. Ci sono piccoli villaggi sparsi ovunque e una moltitudine di sentieri per escursioni, sia in montagna che sui ghiacciai.



Opere d’arte naturali - L'Unesco ha incluso i fiordi della Norvegia, rappresentati da Geirangerfjord e Nærøyfjord, nella sua prestigiosa Lista del Patrimonio Mondiale, considerandoli “opere d’arte della Natura. Gudvangen e Geiranger, i due villaggi più interni del Nærøyfjord e del Geirangerfjord, sono tra i più popolari porti delle navi da crociera della Scandinavia.



Paradisi naturali - Grazie alla calda Corrente del Golfo, i fiordi norvegesi godono di un clima mite e sono virtualmente privi di ghiaccio. Foche, focene e diverse specie di pesci nuotano nelle acque dei fiordi, mentre aquile e altri uccelli volteggiano nel cielo. I fiordi sono spesso molto profondi, con il Sognefjord che ad esempio è profondo 1.308 metri. Proprio grazie alla loro profondità, i fiordi possono essere navigati da grandi navi, il che consente sperimentare la loro bellezza a distanza ravvicinata.



Per maggiori informazioni: www.visitnorway.it