Spagna: scopri la Catalogna formato famiglia

Sono innumerevoli i servizi che le varie località costiere in Catalogna offrono alle famiglie in vacanza, quali ad esempio parchi e mini club in spiaggia con personale specializzato, hotel che dispongono di baby-sitter che parlano lingue straniere e di programmi di intrattenimento per i più piccoli, ristoranti con zone giochi e menù speciali per bambini, e ancora un'ampia offerta di alternative ludiche, quali spettacoli e festival, parchi di attrazioni, pachi acquatici e divertimento, spazi naturali ideali per escursioni o attività all'aperto, impianti dove imparare a praticare sport nautici.



Le attrazioni di Costa Barcellona - La Costa Barcellona offre spiagge ampie di sabbia fina e acque basse ideali per i bimbi e attrezzate al massimo per accogliere famiglie, miniclub con numerose attività di intrattenimento. Tra le attrazioni: scivoli gonfiabili, giochi in spiaggia e tornei sportivi a Calella, passeggiate con gli asinelli nel parco naturale di Montnegre – Corredor, una giornata al mini club di Santa Susanna tra schiuma e giochi sui gonfiabili, o ancora divertimento a Marineland con lo zoo acquatico e lo show dei delfini.



Relax in Costa Daurada - A parte le lunghe spiagge di sabbia bianca di Cambrils e Calafell e i resti di epoca romana, in costa Daurada merita un posto di primo piano Salou, la prima destinazione family in Catalogna. A Salou si può trascorrere una giornata di relax nella spiaggia di Llevant lasciando i bimbi nella nursery, fare una passeggiata fino al faro, visitare i resti della città romana di Barenys. Nella costa da non perdere una sosta a Vila-Seca per vedere l’imponente scultura arborea alta 24 metri composta da otto pini che sorprende adulti e piccoli. E ancora attrazioni quali Acquopolis tra spettacoli di delfini e Port Aventura world con il nuovissimo Ferrari Land appena inaugurato.



Le attrattive della Costa Brava - Nella zona nord, la Cosa Brava offre spiagge di grande bellezza, resti di epoca romana e medievali, borghi unici e mille attrazioni per il divertimento della famiglia. Tra le attività suggerite: visitare il mercato del pesce di Blanes e poi ammirare i cactus del giardino botanico Pinya de Rosa, passare una giornata all’insegna del divertimento nei parchi Water World o Arbre Aventura a Lloret de Mar, imparare i segreti della vela alla Sailing School di Castell-Platja d’Aro, approfittare delle numerose attività proposte da Estiu Actiu (Estate attiva) a Calonge – Sant Antoni, un programma di giochi e attività pensato per i bimbi con spettacoli, laboratori e giochi, andare in crociera in barche dal fondo trasparente per ammirare i fondali della costa de L’Estartit, una delle principali riserve di flora e fauna marine del Mediterraneo, o ancora visitare le strutture megalitiche dolmen e menhir o passeggiate nella natura nelle vicinanze di Roses e ancora immergersi nel mondo creativo del Museo di Dalí a Figueres.



E per finire la capitale - E non può mancare una tappa a Barcellona che resta sempre una meta molto amata dalle famiglie per l’atmosfera rilassante e vibrante e le colorate attrazioni in grado di attrarre tutti. Tra le attività da non perdere: una passeggiata per l’affollata via de La Rambla tra artisti di strada e giocolieri, musica e bancarelle, il mercato della Boqueria dove assaggiare delizie di ogni tipo, le colorate e bizzarre architetture di Gaudí’, i musei di Picasso e Joan Miró e ancora il Parc della Ciutadella con aree gioco, laghetti, prati per picnic e ancora zoo e acquario.



