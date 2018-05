Tutti i luoghi dei Windsor a un ora da Londra

Il centro di Londra è ricco di attrazioni che celebrano qualsiasi cosa che sia attinente ai Reali. Ma a meno di un’ora di treno di distanza, ci si può concedere una giornata da vero re. Di seguito, alcuni suggerimenti per trascorrere una giornata immerso nella storia e negli eventi reali, dal passato ai giorni nostri.



Richmond Park, Richmond upon Thames - Richmond Park, un tempo riserva di caccia di Enrico VIII, è una tenuta di oltre mille ettari di colline, aree boschive e distese erbose, in cui ancora oggi si possono ammirare cervi e daini. Vero e proprio paradiso per gli amanti delle passeggiate, Royal Park è un’area protetta ideale per sfuggire alla frenesia del centro di Londra, da cui dista soli 45 minuti.



Hampton Court Palace, Richmond upon Thames - I visitatori scopriranno che a Hampton Court Palace sono ormai finiti i tempi dei musei antiquati e delle esposizioni noiose. L’app digitale Time Explorers di Hampton Court Palace ti permette di fare un salto indietro nel tempo, attraverso un’avventura interattiva che coinvolge davvero tutti, dai giovani ai giovani di spirito. Scoprire le storie affascinanati sulla vita alla corte dei Tudor.



Hatfield House, Hertfordshire - Hatfield House, a soli venti minuti di treno da Central London, è un luogo importante dal punto di vista storico, oltre ad essere un’imperdibile attrazione legata al mondo dei reali. Proprio qui, nell’Old Palace, Elisabetta I scoprì nel 1558 che sarebbe divenuta regina. Dal 31 marzo 2018 potrai visitare le sale, la galleria, la biblioteca, la cappella e ammirare la Grand StaircasR, particolarmente imponente.



Chalybeate Springs, Royal Tunbridge Wells - A Tunbridge Wells fu conferito il prefisso Royal nel 1909, quando re Edoardo VII si rese conto di quanto questo luogo fosse in voga tra i reali desiderosi di un po’ di vacanza, inclusa sua madre, la Regina Vittoria. I membri dell’aristocrazia avrebbero percorso il breve tragitto da Londra per provare le acque termali a Chalybeate Spring.



Opera House, Royal Tunbridge Wells - Per un paio di drink prima di cena, visita l’Opera House Pub. Costruito originariamente nel 1902 come teatro dell’opera per celebrare il Giubileo di diamante della Regina Vittoria, nel 1931 divenne un cinema, prima di essere trasformato in una sala da bingo e, infine, in un pub.Due volte all’anno, inoltre, il locale celebra le proprie origini teatrali con la rappresentazione di opere.



Windsor Castle, Berkshire - Ancora oggi, la Regina Elisabetta trascorre spesso i fine settimana a Windsor Castle; mentre nella contea di Berkshire la Duchessa di Cambridge trascorse l’adolescenza. Fai un giro nei saloni e nella tenuta del castello.



Eton College, Berkshire - I principi William e Harry hanno studiato a Eton College, ma non è ancora stato deciso se anche il principe George lo frequenterà. La domenica pomeriggio, il college apre al pubblico i propri spazi espositivi - il Natural History Museum, l’Eton Museum of Antiquities e il Museum of Eton Life- nei quali sono custodite collezioni di libri, opere d’arte, manoscritti ed esemplari davvero rari. Inizia la tua visita dal Museum of Eton Life, incentrato sui seicento anni di storia e tradizioni del college.



Royal Ascot, Berkshire - Si possono prenotare i biglietti per una delle corse che si svolgono al Royal Ascot, uno dei più importanti ippodromi della Gran Bretagna a meno di dieci chilometri da Windsor Castle. Il circuito vanta un forte legame con la famiglia reale: ogni anno infatti, nei mesi di giugno e luglio, la Regina presenzia alle giornate di gara.



