Sassonia, shopping nel Paese dei Balocchi

Due sono i cuori pulsanti del Natale sassone, tappe obbligate per i visitatori in cerca di regali, sono lo Striezelmarkt Dresden (29.11 – 24.12), il più antico mercatino d’Europa (anno di fondazione 1434) allestito nella piazza Altmarkt; e quello di Lipsia (28.11 – 23.12), il più grande della Germania, con oltre 250 stand.



Il Natale alternativo - Più piccoli e unici nel loro genere, sono le celebrazioni natalizie nei castelli fuori Dresda, romantici e fiabeschi, e il Natale alternativo di Lipsia, nelle location più cool della città. Dai capoluoghi sassoni, basta poi spingersi fino alle cittadine orientali di Bautzen, Görlitz, Pulsnitz, oppure andare più a sud, nei Monti Metalliferi, vicino ai confini con la Repubblica Ceca, a Grünhainichen, Seiffen e Annaberg-Buchholz, per immergersi con tutti i cinque sensi nel Natale più autentico e scoprire che, un legame profondo alla storia e alle tradizioni di queste comunità, lo tiene in vita anche tutto l’anno.



La fabbrica degli angeli - Alla “Herrnhuter Sterne GmbH”, nella città di Herrnhut in Alta Lusazia, si produce a mano da oltre 160 anni, la famosa Stella di Natale di carta e dalle multiple punte a cono: i visitatori possono seguire dei workshop per imparare a realizzarla. A Grünhainichen, nella regione dei Monti Metalliferi, si trova il Magico mondo di Wendt & Kühn: storica azienda tedesca nota in tutto il mondo per gli angeli dalle ali a 11 pois e per altre figure da collezione (che si possono visitare nel museo aziendale e nello show room a Seiffen).



Il museo dei giocattoli - Sono importanti centri dell’artigianato sassone anche Seiffen e Annaberg-Buchholz: dall’arte dell’intaglio del legno è qui che sono nati i simboli indiscussi del Natale sassone, famosi in tutto il mondo e da ammirare al museo dei giocattoli, o nei laboratori aperti al pubblico dei mastri artigiani, come lo schiaccianoci a foggia di soldato ussaro, gli omini fumanti, le piramidi natalizie, i candelabri e i carillon.



Natale nei Castelli - Anche la regione della Valle dell’Elba, alle porte di Dresda, regala atmosfere natalizie da favola. Al castello di Wackerbarth a Radebeul, il 16 e 17 dicembre 2017 si impara a intagliare e a decorare i manufatti del natale sassone proprio come gli abili mastri artigiani (laboratori per bambini). Vicino a Meissen, nella cornice del castello di Proschwitz, si tengono i mercatini di Natale dal 30 novembre al 3 m: occasione per gustare insieme alla romantica atmosfera anche i vini, gli spumanti e i distillati prodotti dalle vigne della residenza. Al castello di Moritzburg, invece, il 16 e 17 dicembre, nella terrazza che affaccia sul lago ghiacciato, si tiene uno spettacolo natalizio con un piccolo mercato, concerti, vin brulè e gastronomia locale. Infine, alla Fortezza di Königstein, nella cosidetta “Svizzera Sassone” ai confini con la Repubblica Ceca, vanno in scena le “favole invernali”, tutti i weekend dell’Avvento, con il tradizionale mercato dei menestrelli.



Il Natale partenopeo di Lipsia: 8-10 dicembre - Presso la fabbrica culturale Kunstkraftwerk, nel quartiere alternativo di Connewitz, dal 29 novembre fino a metà gennaio (data da definire), prende vita in un set metropolitano davvero insolito, il Natale partenopeo con l’esposizione di presepi "Krippen Welten" dall’8 al 10 dicembre - provenienti da Napoli, Cracovia e dal Portogallo, e aperta anche alle vendite. I mesi di novembre e dicembre in Sassonia sono scanditi da un fitto calendario di eventi che, tutti i viaggiatori di fine anno, grazie alla app “Sassonia– Il Paese di Natale”, trovano a disposizione su smartphone. La guida fornisce le date e gli indirizzi di oltre 50 mercatini di Natale, eventi e informazioni sulle manifestazioni tradizionali, come le parate delle corporazioni dei minatori nei Monti Metalliferi.



