Vacanze: le destinazioni più convenienti per Natale da prenotare adesso

L’informazione arriva dal sito di viaggi TripAdvisor®, che ha annunciato i risultati del suo report “Best time to book” per le vacanze di Natale. La ricerca ha messo in evidenza che nel periodo compreso tra il 6 e il 18 novembre i viaggiatori possono trovare le tariffe più convenienti per soggiornare in albergo nelle due ultime settimane di dicembre. La classifica è stata realizzata analizzando lo storico dei dati relativi ai prezzi degli hotel per identificare i periodi che offrono le tariffe migliori per le vacanze in destinazioni di grande attrattiva a livello mondiale. Il miglior periodo per prenotare è stato individuato come il momento in cui le tariffe degli hotel sono inferiori rispetto alla media della destinazione. Le date di cui approfittare sono, appunto, dal 6 al 18 novembre. Prenotando adesso la propria vacanza natalizia si può risparmiare sull'hotel fino al 21% rispetto al prezzo massimo; per quanto riguarda gli hotel in Asia, i viaggiatori possono contare su un risparmio del 12%, mentre per gli Stati Uniti il risparmio rispetto alle tariffe più care è pari al 18%.



Per quanto riguarda gli aerei, c’è poi una indicazione supplementare: si può risparmiare scegliendo di volare di domenica. Anche se il costo del biglietto aereo cambia di frequente ed è legato soprattutto alla destinazione di partenza, chi sceglie di partire domenica 24 dicembre risparmia il 14% rispetto al giorno precedente, sabato 23 dicembre. Analogamente, in occasione del Capodanno, volare domenica 31 dicembre consente di risparmiare il 12-13% rispetto agli altri giorni dell’ultima settimana di dicembre.



Ecco le destinazioni in cui si può risparmiare prenotando in questi giorni:

New York - Risparmio: 25%

Orlando - Risparmio 15%

Londra - Risparmio 31%

Parigi - Risparmio 35%

Barcellona - Risparmio 32%

Praga - Risparmio 35%

Roma - Risparmio 28%

Singapore - Risparmio 19%

Tokyo - Risparmio 24%

Sydney - Risparmio 41%