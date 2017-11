Skyline: dieci iconiche città e le loro vedute spettacolari Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Istockphoto 3 di 10 Istockphoto 4 di 10 Istockphoto 5 di 10 Istockphoto 6 di 10 Istockphoto 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

MILANO - I nuovi grattacieli del quartiere Isola, nel cuore della Città e il Bosco Verticale sono i nuovi elementi che contraddistinguono il capoluogo lombardo. Anche se, nel cuore dei milanesi, l’elemento simbolo della città resta sempre la Madonnina, che domina dall’alto della Guglia Maggiore del Duomo



ROMA – I panorami sulla Città Eterna sono innumerevoli e tutti famosissimi. Del resto la città è costruita su sette colli e i punti panoramici sono davvero tanti, per la gioia di turisti e fotografi.



PARIGI – La Torre Eiffel, con i suoi 323 metri di altezza, compresa l’antenna che la sovrasta, domina l’intero skyline della capitale francese ed è uno dei monumenti più celebri e più fotografati del mondo. Alle sue spalle si riconosce il distretto economico e commerciale della Defence, con i suoi grattacieli ultramoderni.



LONDRA – E’ una delle mete turistiche preferite dai viaggiatori di tutto il mondo. Molto apprezzati dai visitatori sono gli edifici modernissimi della City, il quartiere degli affari. Tra questi spiccano le torri soprannominate Il Cetriolo e La Grattugia, per la loro forma curiosa. In realtà i due grattacieli si chiamano rispettivamente “30 St Mary Axe” e Leadenhall Building,



NEW YORK – Lo skyline forse più celebre del mondo è quello della Grande Mela, con il suo bosco di grattacieli che la sera si trasformano in un caleidoscopio di luci. La nostra foto immortala Manhattan, cuore pulsante della città e simbolo stesso della città.



DUBAI – Gli investimenti faraonici che si sono succeduti in città hanno modellato e arricchito la sua struttura, in continua trasformazione. Tra gli edifici più celebri spicca il Burj Khalifa, che con i suoi 829 metri è la struttura più alta al mondo costruita dall’uomo.



KUALA LUMPUR - La capitale della Malesia ha uno skyline davvero iconico, reso inconfondibile da alcuni celebri grattacieli. Tra questi le Petronas Towers, alte 453 metri e la Kuala Lumpur Tower, alta 421 m.



SINGAPORE – Si sviluppa su un arcipelago di circa 60 isole, la più grande delle quali ospita il centro urbano. Singapore è un grande melting pot di culture in continua evoluzione, anche dal punto di vista architettonico.



SHANGAI – Sorge sul delta del Fiume Azzurro, in una pianura alluvionale: per questo le fondamenta dei suoi grattacieli hanno dovuto essere rinforzate da profondi pali di cemento per aumentare la stabilità degli edifici nel terreno soffice. I più caratteristici si trovano nel distretto finanziario di Pudong.



SYDNEY - È la più popolosa città dell'Oceania nonché una delle più multiculturali del mondo. Il suo skyline è caratterizzato dalla struttura avveniristica della Opera House, uno degli edifici più simbolici della città.