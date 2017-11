Svizzera: mercatini di Natale in treno e low cost

Andar per mercatini in treno non solo è comodo e green, ma anche conveniente. Sconti eccezionali sono infatti previsti per i biglietti acquistati in prevendita durante tutto il mese di novembre. La tariffa Promo Mercatini è valida per chi viaggia dal 23 novembre al 20 dicembre, sia in prima che in seconda classe, sui treni Eurocity Italia-Svizzera verso le città sopra citate (sono 16 al giorno i collegamenti diretti da Milano Centrale). Il costo dei biglietti è di 25 euro a tratta in seconda classe e 45 in prima: si acquistano in stazione e sul sito di Trenitalia.



Il calendario dei Mercatini di Natale - La maggior parte dei Mercatini svizzeri apre già giovedì 23 novembre, anche se ovviamente il clou degli eventi , dal folklore alla musica, che faranno da contorno si avrà durante gli week end. Vediamo i dettagli.



Lucerna - Dal 23 novembre al 24 dicembre 2017 .Tradizione e design convivono nei mercatini di Lucerna. Si inizia in Stazione con il Mercatino del Bambin Gesù e si prosegue con le colorate bancarelle di Franziskanerplatz. Per chi è alla caccia di regali originali, si consiglia un salto al Festival “Design Schenken” al Viscosistadt Emmenbrücke, quartiere emergente dell’hinterland di Lucerna, dove sono in vendita gli oggetti creati da designer svizzeri.



Montreux - Dal 23 novembre al 24 dicembre 2017. Uno scenario eccezionale tra lago e montagne fa da cornice a questo mercatino, che vanta 150 chalets con prodotti fatti a mano, specialità culinarie sul lungolago e il Villaggio di Babbo Natale sul monte Rochers-de-Naye, a 2.042 metri d’altitudine, raggiungibile con il trenino a cremagliera.



Losanna - Dal 23 novembre al 31 dicembre 2017: un calendario ricco e diversificato di eventi irrompe nelle vie di Losanna. In piazza Saint-François vengono allestiti i tradizionali mercatini di Natale. In piazza de la Louve c’è il Villaggio dei Bambini mentre sula spianata del Flon si può pattinare. E fino al 31 dicembre installazioni luminose con il Festival Lausanne Lumiéres.



Basilea - Dal 23 novembre al 23 dicembre 2017 shopping natalizio nella città dei musei: il mercatino si svolge in Barfüsserplatz e in Münsterplatz, accanto alla Cattedrale, con chalet in legno e leccornie. Da assaggiare i Läckerli (tipici biscotti di Basilea).



Zurigo - Dal 24 novembre al 24 dicembre 2017 in tutta la città: sono 4 i principali mercatini dislocati nella città vecchia, in Stazione, sulla Werdmühleplatz e nella scenografica Sechseläutenplatz di fronte al lago con il Wienachtsdorf (villaggio di Natale) e la pista di pattinaggio. Da non perdere i canti natalizi dell’originale e suggestivo Singing Christmas Tree.



Berna - Dal 2 dicembre al 24 dicembre 2017 in Waisenhausplatz e in Münsterplatz, nel cuore della capitale patrimonio Unesco: fra i prodotti tipici i fiori secchi, gli oggetti in legno, le candele profumate e i gioielli. Da assaggiare il sidro caldo e il pan di zenzero.



Per maggiori Informazioni : www.svizzera.it