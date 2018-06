Lituania: Vilnius tra le "Best in Europe"

Nel 2018, inoltre, la capitale è il centro dei festeggiamenti per il Centenario dell‘Indipendenza della Lituania, che raggiungeranno la loro massima espressione con il Festival delle Canzoni e Danze tradizionali, in programma a Vilnius e nella vicina Kaunas tra il 30 giugno e il 6 luglio. Grazie ai numerosi collegamenti diretti con l‘Italia (da Milano, Roma, Napoli, Rimini e presto anche Bologna e Treviso), la città è facilmente raggiungibile in circa due ore e mezza di volo: una destinazione perfetta per un weekend e la porta d’accesso per un itinerario più completo alla scoperta della Lituania tra cultura e natura.



Un’ eleganza senza tempo – Tra le motivazioni del piazzamento, la storia affascinante, l‘eleganza senza tempo e la frizzante offerta culturale, che rendono Vilnius una meta perfetta da scoprire quest‘estate. Vilnius è una città giovane, piena di energia, ricca di spazi creativi, con una scena gastronomica interessante grazie ai ristoranti di nuova generazione e ai birrifici artigianali. A questo si aggiungono i numerosi eventi e festival in programma quest‘anno, che la rendono una destinazione da non perdere in Europa.



Un centro storico straordinario - Vilnius affascina i suoi visitatori per la bellezza del centro storico, dichiarato sito Patrimonio dell‘Umanità dell‘Unesco dal 1994: la città vecchia conserva la sua impronta medievale, con isolati irregolari e stradine strette che si aprono su grandi piazze che ne raccontano le diverse epoche storiche. Gli edifici e le chiese in stile gotico, rinascimentale, barocco e neoclassico, perfettamente preservati, si sposano con armonia e sono lo scenario in cui prende vita la città moderna, giovane, connessa di oggi.



Una frizzante vita notturna - Ed è proprio in questo suggestivo centro storico che si trovano i migliori ristoranti del Paese, da quelli tradizionali dove gustare i piatti tipici della cucina lituana, fino alle proposte di giovani chef, che reinterpretano in maniera creativa gli ingredienti locali. La vita notturna è frizzante e mai eccessiva: dai birrifici dove provare le migliori produzioni locali e artigianali, fino ai cocktail e whisky bar più hip, alle discoteche e locali dove scatenarsi la notte.



Un originalissimo calendario di eventi - Per gli amanti della musica e del teatro c‘è l‘imbarazzo della scelta: dalle performance classiche nelle chiese fino alla musica jazz e alle nuove tendenze contemporanee, la città propone tutto l‘anno un ricchissimo calendario di concerti, festival e spettacoli di danza e teatro. Tra i quartieri più alla moda, l‘ex ghetto ebraico, dove oggi sorgono alcune delle migliori boutique indipendenti, e Uzupis, la “Repubblica degli Artisti” dal fascino bohemien, una città nella città che fa dell‘arte e dell‘amore la sua bandiera.



Per maggiori informazioni: www.lithuania.travel