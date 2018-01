Austria: a Salisburgo, dove la birra è un arte

Entrata ormai a far parte delle eccellenze locali, da sempre la regione austriaca vanta una tradizione secolare nella produzione artigianale della birra. Alta qualità delle materie prime, purezza e grandissima esperienza contraddistinguono da sempre le locali.



I percorsi della birra - La città di Mozart è per tradizione una città di birrerie creative che fanno spesso parlare di sé con nuove e originali invenzioni che contribuiscono a rendere delle vacanze nel Salisburghese esperienze indimenticabili. Grazie alla Via Culinaria, ci si può immergere in un tour alla scoperta dell’unica birra biologica al mondo o del Bockbierbrand attraverso le 17 tappe della via del gusto per "Bevitori di birra e grappa". Un percorso pensato per tutti gli appassionati della materia che rivela, birrificio dopo birrificio, tutti i segreti della produzione artigianale e di ciò che serve per fare una birra d’eccellenza.



Le birrerie al top - Monumenti indiscussi per tutti gli intenditori sono il Müllner Bräustübl, tempio della Augustinerbräu originariamente monastero Agostiniani, la Die Weisse e la Stieglbrauwelt,il più grande birrificio Salisburghese per eccellenza dal 1492 che produce ed esporta le proprie produzioni in tutto il mondo. Tre grandi istituzioni del capoluogo Salisburghese dove è possibile sorseggiare ottima birra artigianale godendo i paesaggi più belli di tutta la città. Un altro indirizzo da non dimenticare durante un soggiorno alla scoperta delle tradizioni legate alla produzione di birra è il Raggei Brau. Posizionato ai piedi del monte, qui è possibile ordinare oltre 20 tipologie di birra differente.



Per tutti gli appassionati è possibile unirsi ad alcuni tour tra i luoghi dove viene lavorato il luppolo e dove il personale svela tutti i segreti della produzione. Non può mancare quindi una visita alla Hofbräuhaus, celebre per essere il birrificio più antico d’Austria che, a partire dal 1475, è diventato uno dei punti di riferimenti per tutti gli appassionati di birra. Qui tradizioni centenarie e influenze moderne si uniscono per offrire una serata all’insegna di specialità a base di birra e buona compagnia.



Birra di montagna - Vicino la montagna del Grossglockner si trova il Pinzgau Bräu, che mette a disposizione esperti del settore per vere e proprie degustazioni al fine di esplorare il mondo delle bionde, rosse e scure e osservare da vicino le materie prime di origine locale. Qui il luppolo, il malto, il lievito e l’acqua utilizzata provengono dal territorio austriaco e riportano le migliori certificazioni di qualità. Un altro degli indirizzi imperdibili è il Gusswerk, situato fuori le porte della città, a soli 20 km dal centro storico, è il paradiso per gli appassionati delle produzioni biologiche.



Per maggiori informazioni: www.salisburghese.com