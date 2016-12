L'estate finisce e io vado in vacanza

L'estate sta volgendo al termine, e con essa non diminuiscono solo le giornate di sole, ma in molti casi anche la disponibilità del portafogli... In ogni caso, non preoccupatevi: per tutti quelli ancora affamati di vacanze ed avventure c'è una soluzione! Ecco una selezione di città europee in cui soggiornare senza spendere un patrimonio e godere un soggiorno di grande soddisfazione.

Oggi Wimdu la più grande piattaforma europea per la ricerca di appartamenti privati in città, ci porta alla scoperta di cinque destinazioni low cost nel Vecchio Continente per concludere in bellezza la vostra estate.



RIGA - Detta anche “La perla del Baltico” vanta uno dei centri storici più belli del mondo, tanto da esser stato inserito nell'elenco dei Patrimoni Universali dell'UNESCO. Passeggiare per queste strade in stile XIX secolo circondati dall'ambiente giovanile è il modo migliore per esplorare la capitale della Lettonia.



POLA – E' Uno dei più importanti porti della Croazia, questa città può soddisfare tutti i tipi di palati. Per gli appassionati di storia possiamo menzionare il famoso anfiteatro romano e le tracce lasciate dalla dominazione veneziana. Per tutti quelli che invece hanno bisogno di sabbia e mare, la ciliegina sulla torta è la baia di Banjole, perfetta anche per le immersioni.



ODESSA - Questa città è il mix perfetto tra cultura e relax, senza dimenticare la gastronomia locale, che merita più di un assaggio. Tra le attrazioni principali possiamo ricordare la scalianta Potemkin, dove è stata girata la famosa scena della carrozzella nel film “La Corazzata Potemkin”. Una tappa imperdibile per tutti gli amanti del cinema russo... o di Fantozzi.



BELGRADO - Se parliamo di Belgrado potremmo menzionare l'architettura, o la cultura... ma prima di tutto non possiamo non parlare delle feste! Questa infatti è un vero paradiso per tutti i festaioli, che sono accolti con grande calore in questa città.



BUDAPEST - Detta anche, e a ragione, la Parigi dell'Europa Orientale, Budapest offre a chi la visita ampi viali e grandi parchi verdi, proprio come la capitale francese. Una delle attività consigliate è una gita in battello sul Danubio, per ammirare la collinosa Buda e la pianeggiante Pest.