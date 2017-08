Germania: il romanticismo ha la sua strada

Lunga quasi 400 chilometri, la Strada Romantica accompagna il visitatore da Würzburg a Füssen in Algovia . Chi decide di percorrere questo itinerario in Germania verrà ben ricompensato. Lungo la strada è tutto un susseguirsi di gioielli: sontuose residenze, sfarzose corti e case a graticcio risalenti al Medioevo. E gli amanti delle escursioni a piedi e in bicicletta non rimarranno di certo delusi.

Inaugurato 60 anni fa, è un itinerario turistico che attrae visitatori da tutto il mondo. La triade natura, cultura e ospitalità è il marchio di fabbrica della Strada Romantica. Sa entusiasmare appassionati d'arte, frequentatori di festival e feste, studiosi di storia e non da ultimo sportivi di ogni sorta. Il nome "Strada Romantica" esprime il sentimento che i numerosi visitatori nazionali e internazionali provano di fronte a questo scenario di ricchezza, storia occidentale, arte e cultura: fascino e una sorta di viaggio nel tempo.



La terra dei castelli - Romanticismo, profumo d'uva sullo sfondo delle Alpi. La Strada Romantica abbraccia paesaggi molto diversi tra loro, come la regione del Meno, le aree vinicole della Franconia e le cime alpine. Tra Würzburg e Füssen l'itinerario tocca la graziosa valle del Tauber, il cratere meteoritico di Nördlingen, la pittoresca piana di Lechfeld, la splendida regione prealpina del Pfaffenwinkel con la chiesa Wieskirche e raggiunge infine i fiabeschi castelli circondati dai 4 laghi della riserva naturale Ammergebirg: ecco l'epicentro del Romanticismo.



La strada dei Festival - La Strada Romantica è l'itinerario dei festival tedeschi per antonomasia: fino all'autunno inoltrato è un susseguirsi di feste storiche e birre da sorseggiare a cielo aperto in luoghi originali, dove farsi coccolare anche dal punto di vista culinario. Esistono davvero dei luoghi così: quelli che strappano in continuazione sospiri di ammirazione.



