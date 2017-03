Bad Gastein, relax alpino di vip e imperatori

Relax da imperatori a Bad Gastein 1 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Relax da imperatori a Bad Gastein Bad Gastein 2 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Relax da imperatori a Bad Gastein La vallata di Bad Gastein 3 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Relax da imperatori a Bad Gastein Golf a Bad Gastein 4 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Relax da imperatori a Bad Gastein Bad Gastein, escursioni 5 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Relax da imperatori a Bad Gastein Bad Gastein l ' Hotel Europaischer Hof 6 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Relax da imperatori a Bad Gastein Bad Gastein 7 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Relax da imperatori a Bad Gastein Hotel Europaischer Hof, la piscina 8 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Relax da imperatori a Bad Gastein Hotel Europaischer Hof, il solarium 9 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Relax da imperatori a Bad Gastein Bad Gastein. mountain bike 10 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Relax da imperatori a Bad Gastein Escursioni a Bad Gastein 11 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Relax da imperatori a Bad Gastein Hotel europaischer Hof, interno 12 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Relax da imperatori a Bad Gastein Sciare a Bad Gastein leggi dopo slideshow ingrandisci

Circondato da una corona di cime imbiancate, a circa 1.000 metri di altitudine, Bad Gastein – romantico e un po’ decadente - è abbarbicato sui bordi di una stretta gola, in cui scendono scroscianti e tumultuose le acque del Gasteiner Ache. E così, il suo centro, invece che attorno la tradizionale piazza, si dispone ai lati di un ardito ponte, sospeso sui balzi di un’altissima cascata spumeggiante, immortalata da stampe d’altri tempi e selfie contemporanei.



Un passato di grandi fasti e mondanità - Qui veniva alle Terme l’imperatore Francesco Giuseppe: quando era solo alloggiava all’hotel Staubinger, ma quando era con lui la bellissima ed irrequieta Sissi si trasferiva nel più sontuoso appartamento del Badenschloss. In gran pompa arrivava a Badgastein anche il Kaiser Guglielmo di Prussia a cui, ancor oggi, è intitolata la più famosa e frequentata passeggiata di Badgastein, che dal centro del paese si spinge fino all’inizio della valle di Kotschach. In questa che – per lungo tempo – è stata una delle località più alla moda della vecchia Europa, sono passati nei secoli scorsi regnanti come l’imperatrice dal Brasile, Leopoldo del Belgio e lo scià di Persia con Fara Dibah, importanti statisti come il cancelliere Bismarck, uomini di lettere ed arte come Franz Schubert, Arthur Schopenauer, Thomas Mann, personaggi noti quali Freud o Orson Welles e Tyrone Power.



In trenino nella galleria Termale - Il primo, illustre, sostenitore delle qualità benefiche delle acque di Badgastein è stato, nel 1500, Paracelso ma a provare sulla propria pelle le incredibili proprietà celate non sono nelle acque, ma anche nelle rocce della montagna furono, verso la metà del ‘900, dei minatori che vi stavano scavando una galleria alla ricerca dell’oro. Man mano procedevano i lavori, ai minatori sparivano infatti i disturbi reumatici. A cosa era dovuto tutto ciò? Ad uno straordinario mix fra tre elementi terapeutici che, all’intero della galleria, sviluppavano la loro azione in maniera completamente naturale, attivando il metabolismo cellulare: il radon (in piccolissima quantità), la temperatura dai 37° ai 41,5° e l’elevata umidità (tra il 70 e il100%). Dopo anni di ricerche, la Clinica di medicina dell’Università di Innsbruck ha attestato le proprietà curative di quella che dal 1952 è diventata la Galleria climatica Gasteiner Heilstollen. Addentrarvisi è un’avventura: a bordo di un trenino, si è condotti nelle viscere della montagna, dove si rimane per la cura circa 45 minuti. Un ciclo ideale dovrebbe durare – un giorno sì ed uno no – per tre settimane, ma anche un numero inferiore di viaggi permette di rimettersi in forma, di rafforzare le difese immunitarie e di aumentare l’efficienza e il benessere fisico.Il microclima unico al mondo della galleria curativa attiva il sistema riparatorio delle cellule attraverso la produzione di sostanze analgesiche ed antinfiammatorie proprie dell'organismo, equilibrando in tal modo anche il sistema immunitario.



Sci e Terme – Oggi, sono due gli stabilimenti termali della città. Le Felsentherme, le Terme nella roccia, offrono ambienti dedicati sia al relax che al divertimento. Il Centro Wellness si trova sul tetto, soleggiato e con vista incantevole sulle montagne di Gastein, e nell’acqua calda delle grandi piscine all’aperto si nuota anche d’inverno, fra la neve. Le Alpentherme sono suddivise in varie aeree. Il Family World è ideale per le famiglie con bambini; il Relax World lo è per gli adulti, con vasche termali interne ed esterne, lettini idromassaggio, un’oasi di relax con vista panoramica; l Ladies World è un rifugio riservato alle signore con sauna, bagno turco, solarium, terrazza sul tetto per rilassarsi, tisaneria e sale per la cura del corpo. Badgastein non è solo una località termale, ma è anche una delle più rinomate stazioni sportive austriache, con una chance in più rispetto a molte altre, ovvero la possibilità di abbinare alla tradizionale vacanza in montagna il benessere derivato dalle sue acque curative. Trascorrervi qualche giorno dedicato a ritrovare la perfetta forma fisica e al totale relax, è piacevole in qualsiasi periodo dell’anno. D’inverno, ottimi impianti di risalita portano fino a 2.800 metri di altezza: in tutto, per gli sport bianchi, si hanno a disposizione oltre 200 km di piste da discesa, 45 km di piste da fondo, oltre 100 km di sentieri perfettamente preparati per le piacevoli passeggiate invernali, piste di pattinaggio e di slittino.



Benessere negli hotel - Oltre alle strutture termali pubbliche, molti alberghi sono dotati di piscine termali e Centri Wellness. Ad esempio l’Europäischer Hof , ideale per le famiglie e per chi cerca il benessere. Si trova accanto al campo da Golf a 18 buche, in una splendida e soleggiata posizione, che permette di partire direttamente dall’hotel per passeggiate nella natura. La sua Wellness Farm offre una piscina coperta e luminosa grazie alle grandi vetrate, con acqua termale per piacevoli bagni a più di 30 gradi, bagno turco, sauna finlandese, grotta con doccia emozionale, bio sauna alle erbe, vasca kneipp con cascata, area fitness, giardino d’inverno. Massaggiatori, fisioterapisti e personal trainer si prendono cura del benessere e della salute degli ospiti. Accanto al movimento, come ginnastica, aquagym, trekking, allenamento per la coordinazione ci sono anche programmi per la giusta alimentazione, per ritrovare la forma fisica. Scopo del team è regalare agli ospiti la vitalità e l’energia per tornare a casa riposati e in piena forma. Ai fornelli del ristorante, lo chef Franz Schönegger vizia i suoi ospiti con menu gourmet giocati fra la tradizione e la creatività.



Per maggiori informazioni: www.gastein.com