Alpe di Siusi: golf, qui il green diventa bianco

Alpe di Siusi: il golf va in bianco

Lo scenario è incantevole, tra le montagne dello Sciliar e il Catinaccio, tanto da attirare, oltre ai giocatori e gli appassionati di golf, anche molti visitatori, che si divertono ad osservare la sfida tra questi panorami incantevoli e il sottofondo musicale proposto dagli organizzatori. Il percorso di gara prende il via dalla stazione a monte della cabinovia, passa per l’impianto Laurin, poi al Panorama, fino ad arrivare al Puttingreen del Plaza, dove è allestito un punto di ristoro con le specialità gastronomiche locali e buona musica.



Giocare sulla neve non è semplice come può sembrare. I green e il farway sono disegnati sulla neve battuta e pressata dai gatti delle nevi, mentre il corrispettivo del rough, ovvero la porzione di campo in cui l’erba è lasciata alta, è sostituito da tratti di neve fresca. Si gioca naturalmente con palline colorate, per poterle vedere e ritrovare sul bianco della neve: il “terreno” di gioco è particolarmente impegnativo, dato che la neve non ha le caratteristiche di solidità del terreno erboso. Insomma, è una sfida di un certo impegno, per il massimo del divertimento dei giocatori e per lo spasso di chi osserva. Per informazioni ed iscrizioni: 0471 727919