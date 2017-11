Architettura: gli edifici più curiosi d’Europa

Abitereste mai in un edificio che pare schiacciato verso il suolo come se avesse ricevuto un pugno da un mostro gigante? Oppure andreste a leggere un libro in una biblioteca di forma così bizzarra da richiedere per descriverla una parola difficile come “ rombicubottaedro ”? Alcuni hanno nomi che la dicono lunga sul loro aspetto, come “Casa danzante” o “ Casa ubriaca” : sono le o pere architettoniche più strane d’Europa. Tutte da scoprire e da visitare.

GUGGENHEIM MUSEUM, BILBAO, SPAGNA - Le forme sinuose di questo edificio, disegnato dall'architetto canadese Frank Gehry e inaugurato nel 1197, racchiudono una ricca collezione di arte contemporanea.



CASA BATLLÓ - BARCELLONA - SPAGNA - E' uno degli edifici più famosi dell'architetto catalano Antoni Gaudì e uno degli edifici più visitati di Barcellona. E' Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 2005.



ADAN MARTIN MUSIC HALL - TENERIFE - SPAGNA - Progettato dall'architetto Santiago Calatrava, sorge nella più grande e popolata delle Isole Canarie, in una posizione prospiciente all’Oceano. E' stato inaugurato nel 2003.



MUSÉE DES CONFLUENCES - LIONE – FRANCIA - Situato alla confluenza del Rodano e della Saona, ha una struttura monumentale di metallo e vetro, di forma avveniristica. Il museo si propone di far incontrare varie forme di sapere, dalle scienze all'arte, alla società.



BOSCO VERTICALE - MILANO - E' un complesso di due palazzi residenziali a torre, progettato da Boeri Studio e situato nel Centro Direzionale di Milano, ai margini del quartiere Isola. Inaugurate nel 2014, le due torri ospitano circa duemila essenze arboree, tra arbusti e alberi ad alto fusto.



CASA DELL’ARTE - GRAZ - AUSTRIA - Inaugurata nel 2003 quando Graz era Capitale Europea della cultura, è stata disegnata dagli architetti britannici Peter Cook e Colin Fournier. La nuova Kunsthaus Graz ospita le collezioni di arte contemporanea: è chiamata anche "Friendly alien" per la sua curiosa forma a bolla che di notte emette segnali luminosi.



WALDSPIRALE – DARMSTADT – GERMANIA – In italiano il suo nome significa Foresta Spirale: è un edificio residenziale disegnato dall’architetto Friedensreich Hundertwasser e inaugurato nel 2000.



CASA DANZANTE – PRAGA - REPUBBLICA CECA - E' il soprannome con cui è noto un edificio per uffici nel centro di Praga, progettato dagli architetti Vlado Milunić e Frank Gehry, rispettivamente croato e canadese. Il complesso è anche chiamato "Fred and Ginger" (da Fred Astaire e Ginger Rogers) perché ricorda vagamente una coppia di ballerini abbracciati nella danza.



KRZYWY DOMEK - SOPOT – POLONIA – Il suo nome alla lettera significa “Casa storta” o “Casa ubriaca” per la sua curiosa forma accartocciata. Sono curve non solo le mura esterna, ma anche i profili di porte e finestre, per un effetto complessivo davvero curioso. Costruita nel 2004, è uno degli edifici più bizzarri d’Europa.



BIBLIOTECA NAZIONALE – MINSK – BIELORUSSIA – Con i suoi 23 piani e 72 metri di altezza, l’edificio è stato inaugurato nel 2006. Con la sua curiosa forma di rombicubottaedro è uno dei simboli della città. Vi trovano posto a sedere oltre 2.000 lettori.