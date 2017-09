Aeroporti? Agli italiani piace Francoforte

Uno studio su 76 strutture - Per stilare questa classifica, La piattaforma di viaggio GoEuro ha preso in considerazione 76 aeroporti in Europa, selezionati in base al numero di passeggeri serviti nel 2016 (dati Eurostat), in Spagna, Gran Bretagna, Germania, Portogallo, Svezia, Italia, Irlanda, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio, Polonia e Repubblica Ceca. Per ciascun aeroporto sono stati utilizzati tre parametri di valutazione: la distanza in chilometri dal centro città, la durata in minuti e il prezzo in euro per raggiungere lo scalo con il mezzo di trasporto pubblico più rapido.



Tempi e spese - Secondo lo studio, si posiziona al primo posto l’aeroporto di Nizza (NCE), a soli 5 minuti dal centro città con il treno, ad un costo di €1,80. Seguono Lanzarote (ACE), dove è possibile raggiungere i terminal in autobus in 10 minuti a €1,40, e Birmingham (BHX), che garantisce un collegamento in treno di 9 minuti ad un prezzo di €4.



Napoli e Bergamo in buona posizione - Gli aeroporti italiani più alti in classifica sono Napoli (NAP), che guadagna la 13° posizione, raggiungibile in autobus in 16 minuti con una spesa di €4 Euro, e Bergamo (BGY), al 14° posto, che dista dal centro città 18 minuti in autobus (€ 2,30). Seguono gli aeroporti di Catania, Venezia, Bologna, Roma Ciampino, Milano Linate, Palermo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino.



Agli italiani piace Francoforte – Sono stati analizzati con gli stessi parametri i 10 aeroporti in cui gli italiani volano più frequentemente, secondo i dati interni della piattaforma. Medaglia d’oro per Francoforte (FRA): bastano infatti 10 minuti per raggiungere l’aeroporto dal centro, spendendo solamente €4,80. Segue Praga (PRG): i terminal si raggiungono in 15 minuti in autobus, con un costo di €0,90. Terzo posto per Amsterdam Schiphol (AMS): lo scalo internazionale olandese è infatti raggiungibile in 14 minuti di treno, che costa €4,20.