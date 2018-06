Donnavventura e la mitica Montecarlo

Le sue dimensioni sono modeste, infatti è secondo solo alla Città del Vaticano e si estende per soli 2 chilometri quadrati. Il Principato di Monaco è suddiviso in quattro quartieri e Montecarlo è sicuramente quello più celebre.



Fin dal XIII secolo, la sovranità di Montecarlo è stata in mano alla famiglia Grimaldi, era infatti il 1297 quando il primo Grimaldi giunse in questa località ed ancora oggi è sotto la stessa famiglia. Il sovrano più amato nella storia monegasca è stato Ranieri III, così come sua moglie, la famosa attrice Grace Kelly.



Tra gli angoli più esclusivi e caratteristici di Montecarlo vi è lo Yacht Club de Monaco. Lo Yacht Club de Monaco è stato fondato nel 1953 dal principe Ranieri III di Monaco. Il nuovo edificio dello Yacht Club de Monaco è recente e porta la firma di Norman Foster. Questo è a forma di nave ed è ubicato nel quartiere de La Condamina sul Quai Antoine, nell’avamporto.



Monaco è una vetrina del made in Italy e l’Aquarama Riva, un nome che ha fatto storia e continua a farla, ne è un esempio chiave. Il Riva Aquarama Lounge sorge all’ultimo piano della nuova sede dello Yacht Club, che ha appena visto la luce grazie al capolavoro di Sir Norman Foster. Un nuovo ambiente, unico al mondo, destinato a perpetuare il mito Riva nel tempo. Un mito che continua a rappresentare nel mondo un gioiello italiano. Si può dire che Monaco sia un luogo dove l’italianità è di casa.



Monaco è indiscutibilmente una delle capitali internazionali del gran lusso. Intorno alla piazza del Casinò vi sono boutique di lusso in grado di soddisfare i gusti più sofisticati di chi ama fare shopping.

È a Montecarlo che si trova uno dei simboli della città, il casinò. Casa del gioco d’azzardo e dell’intrattenimento, venne costruito a fine del 1800 ed è un tipico ed imponente edificio in stile Belle Époque.



Imperdibile per gli amanti dei motori, ma non solo, è il Gran Premio di Monaco, noto soprattutto per il suo percorso tanto difficoltoso quanto suggestivo e che ogni anno attira milioni di spettatori.

Montecarlo, un nome che evoca prestigio e che nelle sue ridotte dimensioni offre smisurate opportunità.