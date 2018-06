Mozambico: con Donnavventura nelle Isole Fortunate

Un angolo di mondo davvero incontaminato, dove le spiagge ornate da palme si estendono a perdita d’occhio. Le isole hanno spiagge lambite da un vero e proprio paradiso marino, ricco di barriere coralline e frequentate da tartarughe marine, dugonghi, squali balena e un’incredibile varietà di specie di pesci.



In queste candide acque è anche possibile avvistare le balene, o meglio megattere. Insieme a loro nuotano i delfini creando uno spettacolo di imbarazzante bellezza. Le megattere, ogni anno, migrano verso i mari caldi transitando nel canale del Mozambico per poi tornare nell’Antartico alla fine della stagione dell’accoppiamento. La delicatezza e la grazia con cui si muovono questi grandi animali lascia senza fiato. Mentre, i delfini, che sembrano sempre voler giocare con chi li sta guardando, conquistano da sempre fin dal primo sguardo con la loro simpatia e il loro dolce aspetto.

Per raggiungere le isole Quirimbas è sufficiente una mezz’ora di volo e si atterra su di una minuscola pista su Ibo Island. Non ci sono strade asfaltate, ma solo piste in terra battuta, per questo il fuoristrada è il mezzo ideale per spostarsi.



All’estremità settentrionale dell’isola si trova il forte di São João Baptista, costruito nel 1791. Era stato progettato con l’intenzione di ospitare fino a 300 persone nell’oscuro periodo della tratta degli schiavi. Oggi nel forte ci sono piccole botteghe di artigiani.



Quest’isola è dominata da una natura selvaggia e incontaminata. È una location estremamente suggestiva da tutelare e proteggere in tutta la sua autenticità. Le popolazioni di queste piccole isole sono prettamente dedita alla pesca, i metodi sono ancora quelli tradizionali e le imbarcazioni in legno attendono la prossima uscita ormeggiate alla riva.



A fare da sottofondo musicale su questa incantevole isola vi è il cinguettio degli uccelli tessitori. Questi hanno l'abitudine di intrecciare minuziosamente fili d’erba creando nidi sospesi tra i rami; con il loro colore giallo acceso e la testa nera sono uccelli caratteristici di queste zone, che danno una nota di colore in più a questa terra già multicolore. In questo paradisiaco arcipelago il cielo è terso e nel mare si dipingono lingue di sabbia impalpabili che affiorano appena dalla superficie dell’acqua… e complice la marea, sembra proprio di camminare nel mare circondati dal fluido e cristallino abbraccio delle acque. Un paesaggio letteralmente abbagliante., uno scenario fenomenale disegnato, di giorno in giorno, dalla volontà della luna che muove marea.