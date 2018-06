La città dove tutto è possibile: Las Vegas Donnavventura 1 di 40 Donnavventura 2 di 40 Donnavventura 3 di 40 Donnavventura 4 di 40 Donnavventura 5 di 40 Donnavventura 6 di 40 Donnavventura 7 di 40 Donnavventura 8 di 40 Donnavventura 9 di 40 Donnavventura 10 di 40 Donnavventura 11 di 40 Donnavventura 12 di 40 Donnavventura 13 di 40 Donnavventura 14 di 40 Donnavventura 15 di 40 Donnavventura 16 di 40 Donnavventura 17 di 40 Donnavventura 18 di 40 Donnavventura 19 di 40 Donnavventura 20 di 40 Donnavventura 21 di 40 Donnavventura 22 di 40 Donnavventura 23 di 40 Donnavventura 24 di 40 Donnavventura 25 di 40 Donnavventura 26 di 40 Donnavventura 27 di 40 Donnavventura 28 di 40 Donnavventura 29 di 40 Donnavventura 30 di 40 Donnavventura 31 di 40 Donnavventura 32 di 40 Donnavventura 33 di 40 Donnavventura 34 di 40 Donnavventura 35 di 40 Donnavventura 36 di 40 Donnavventura 37 di 40 Donnavventura 38 di 40 Donnavventura 39 di 40 Donnavventura 40 di 40 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il nome Las Vegas deriva da un termine spagnolo il cui significato è "I Prati". Nella zona esistevano, infatti, dei pozzi d'acqua che tenevano in vita alcune aree verdi, tuttavia il paesaggio naturale è secco, roccioso e con una vegetazione scarsa.

I lussuosi hotel si ispirano alle città più belle al mondo come Parigi, New York e Venezia. L’hotel Bellagio è un omaggio alle ville del lago di Como, le sue fontane danzanti hanno getti d’acqua alti fino a 76 metri, che ondeggiando al ritmo della musica, vestendosi di luci e colori. Impossibile non notare il Paris Hotel con la sua Tour Eiffel, in cima alla quale si trova l’Eiffel Tower restaurant, un autentico tempio della cucina francese, dal quale si gode una vista a 360 gradi della città.

Non manca l’Hotel New York – New York, che riproduce i più importanti monumenti simbolo della Grande Mela, a partire dalla Statua della Libertà, nel complesso la sua architettura crea uno scenario che ricorda lo skyline della famosa metropoli.

La nostra Venezia trova la sua ricostruzione nel The Venetian, curato nei minimi particolari riproduce piazza San Marco, palazzo Ducale, il ponte dei Sospiri e il Canal Grande, dove è possibile persino fare un giro in gondola, per avere l’illusione, per qualche momento, di essere davvero nel nostro bel paese.