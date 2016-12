Donnavventura alla scoperta delle Fiji

Il 180° meridiano, che corrisponde alla linea internazionale del cambio di data, passa attraverso l'isola di Taveuni, la terza i più grande dell'arcipelago nel quale, comunque, viene mantenuta un'unità di data. E' qui che si può ammirare la prima alba di un nuovo giorno.



Sono un'autentica esplosione di bellezza, declinata in scenari naturali diversi e contrastanti, un paradiso tropicale fatto di lagune e montagne, barriere coralline affollate di pesci e creature marine e impenetrabili foreste pluviali che nascondo una flora ed una fauna altrettanto degne di nota.



In tempi antichi le Fiji erano abitate da una popolazione di origine melanesiana, che ancor oggi costituisce l'etnia prevalente, a cui si aggiungono una mescolanza vivace di culture e tradizioni diverse, profumi e sensazioni che rimandano ad un passato in cui sono state crocevia di genti e di merci provenienti da tutto il Pacifico e non solo.



Viti Levu,sulla quale si trova la capitale Suva, e Vanua Levu, sono le isole principali, sulle quali vive la maggior parte della popolazione. Tra i gruppi insulari più rilevanti per bellezza, per quanto sia difficile fare una scelta, si possono citare quello delle Mamanuca, dove si trovano Castaway islande l'isola di Monuriki, set naturale del film Cast Away con Tom Hanks e di molte altre produzioni cinematografiche, ed anche quello delle Yasawa dove si trovano Champagne Beach con la sua sabbia dorata e la celeberrima Laguna Blu, set protagonista dell'omonimo film.



Un arcipelago di isole incontaminate che a ragione sono fra le mete più ambite e sognate dai viaggiatori di tutto il mondo.